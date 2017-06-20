В президентском автопроекте будет бюджетный SUV

Сегодня на открытии завода Mercedes-Benz глава Минпромторга в кулуарах церемонии поделился планами по производству автомобилей различного класса на единой модульной платформе. Речь шла о планируемых объемах выпуска, также он акцентировал внимание на доступном внедорожнике.

Через пять лет в рамках проекта «Кортеж» планируется производить более 1000 машин в год. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он напомнил, что к декабрю этого года 16 машин поступят в распоряжение ФСО для опытной эксплуатации. К концу следующего года к седану и минивэну добавится еще и SUV.

Производство будет налажено на площадке НАМИ, мощности которого позволяют собирать 300 автомобилей из планируемой линейки, но предполагается, что спрос будет расти, и по мере этого будут налажены операционные и индустриальные связи с российскими производителями.

«Рассчитываем, что изначальные планы — выйти через пять лет на производство более 1 тыс. автомобилей по году в разных сегментах, будут реализованы», — сказал министр.

Министр также отметил, что на этой же платформе планируется запустить внедорожник в доступном, эконом-исполнении, что даст дополнительный бенефит проекту. Таких машин хотят выпускать около 5 тыс. штук в год, права на производство предоставят некоему индустриальному партнеру.

В ходе ежегодной «Прямой линии» президент России Владимир Путин отметил, что надеется скоро пересесть с персонального Мерседеса на отечественный лимузин проекта «Кортеж».

Ранее предполагалось, что Федеральной службе охраны на тестирование будут переданы 14 автомобилей. Сегодня Мантуров уточнил, что таких машин будет 16 — решено добавить еще два минивэна.

Фото: Смирнов Владимир/ТАСС