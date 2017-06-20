Спустя неделю после дебюта нового субкомпактного паркетника Hyundai Kona представлена аналогичная модель под брендом Kia. Какой из двух «корейцев» симпатичнее?

Kia Stonic

Российским автолюбителям только и остается, что сравнивать дизайн Hyundai Kona и Kia Stonic по картинкам — увы, ни одна из новинок в нашу страну официально поставляться не будет, хотя потенциальный интерес к ним большой. В линейке Hyundai за сегмент субкомпактных кроссоверов в России отвечает Creta, у Kia эту нишу с известной натяжкой закрывает модель Soul.

Hyundai Kona

Техническое родство Стоника и Коны представляется пока что темной областью. В Hyundai утверждают, что их машина разработана на полностью новой платформе, которая рассчитана, в том числе, на полный привод. Stonic же пока заявлен исключительно с передним приводом, при этом ранее сообщалось о том, что в его основе — шасси Kia Rio последнего поколения. Интерьер Стоника практически такой же, как у хэтчбека Rio европейского образца, но с немного измененной формой передней панели и набором ярких цветных вставок.

Kia Stonic

В линейке двигателей значатся бензиновые атмосферники 1.2 (84 л.с.) и 1.4 (99 л.с.), бензиновая «турботройка» 1.0 T-GDI (120 л.с.) и некий новый 1,6-литровый турбодизель. По коробкам передач информации нет, равно как и об архитектуре подвесок. Kona, напомним, в зависимости от модификации может иметь заднюю полузависимую либо многорычажную независимую подвеску. Зато известно, что кузов Стоника, так же как и Коны, на 51% состоит из высокопрочной стали. Кроме того, заявлен «один из самых больших багажников в своем классе» — объемом 352 литра.

Kia Stonic

Поскольку Stonic ориентирован, главным образом, на рынки Европы и США, то оснащение средствами активной безопасности у него на высоте: система автоматического аварийного торможения, умеющая распознавать пешеходов, система мониторинга слепых зон, система контроля за полосой движения, система распознавания дорожных знаков, система слежения за степенью усталости водителя, автоматический переключатель света фар с дальнего на ближний.

На европейском рынке Kia Stonic появится в продаже уже в третьем квартале текущего года.

С учетом пропорций и отсутствия полного привода Kia Stonic можно вполне назвать не кроссовером, а кросс-хэтчбеком. Любопытно, что в Китае в апреле этого года был представлен местный вариант Стоника под названием K2 Cross.

В России совсем скоро состоится официальная премьера седана Kia Rio нового поколения, который будет отличаться от китайского и американского собратьев.

В мае в России стартовали продажи хэтчбека Kia Picanto третьего поколения.

В начале 2018 года к нам приедет эффектный среднеразмерный фастбек Kia Stinger — решение об его поставках уже принято.

Фото: Kia