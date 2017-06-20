Маленький кроссовер Kia Stonic — опять не для России

Спустя неделю после дебюта нового субкомпактного паркетника Hyundai Kona представлена аналогичная модель под брендом Kia. Какой из двух «корейцев» симпатичнее?

Kia Stonic
Kia Stonic

Российским автолюбителям только и остается, что сравнивать дизайн Hyundai Kona и Kia Stonic по картинкам — увы, ни одна из новинок в нашу страну официально поставляться не будет, хотя потенциальный интерес к ним большой. В линейке Hyundai за сегмент субкомпактных кроссоверов в России отвечает Creta, у Kia эту нишу с известной натяжкой закрывает модель Soul.

Hyundai Kona
Hyundai Kona

Техническое родство Стоника и Коны представляется пока что темной областью. В Hyundai утверждают, что их машина разработана на полностью новой платформе, которая рассчитана, в том числе, на полный привод. Stonic же пока заявлен исключительно с передним приводом, при этом ранее сообщалось о том, что в его основе — шасси Kia Rio последнего поколения. Интерьер Стоника практически такой же, как у хэтчбека Rio европейского образца, но с немного измененной формой передней панели и набором ярких цветных вставок.

Kia Stonic
Kia Stonic

В линейке двигателей значатся бензиновые атмосферники 1.2 (84 л.с.) и 1.4 (99 л.с.), бензиновая «турботройка» 1.0 T-GDI (120 л.с.) и некий новый 1,6-литровый турбодизель. По коробкам передач информации нет, равно как и об архитектуре подвесок. Kona, напомним, в зависимости от модификации может иметь заднюю полузависимую либо многорычажную независимую подвеску. Зато известно, что кузов Стоника, так же как и Коны, на 51% состоит из высокопрочной стали. Кроме того, заявлен «один из самых больших багажников в своем классе» — объемом 352 литра.

Kia Stonic
Kia Stonic

Поскольку Stonic ориентирован, главным образом, на рынки Европы и США, то оснащение средствами активной безопасности у него на высоте: система автоматического аварийного торможения, умеющая распознавать пешеходов, система мониторинга слепых зон, система контроля за полосой движения, система распознавания дорожных знаков, система слежения за степенью усталости водителя, автоматический переключатель света фар с дальнего на ближний.

На европейском рынке Kia Stonic появится в продаже уже в третьем квартале текущего года.

  • С учетом пропорций и отсутствия полного привода Kia Stonic можно вполне назвать не кроссовером, а кросс-хэтчбеком. Любопытно, что в Китае в апреле этого года был представлен местный вариант Стоника под названием K2 Cross.
  • В России совсем скоро состоится официальная премьера седана Kia Rio нового поколения, который будет отличаться от китайского и американского собратьев.
  • В мае в России стартовали продажи хэтчбека Kia Picanto третьего поколения.
  • В начале 2018 года к нам приедет эффектный среднеразмерный фастбек Kia Stinger — решение об его поставках уже принято.

Маленький кроссовер Kia Stonic — опять не для России

Фото: Kia

Маленький кроссовер Kia Stonic — опять не для России
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