Очередной гаишник сел за мелкую взятку

Таганрогский городской суд вынес решение по делу инспектора ГИБДД, получившего взятку в размере 5500 рублей за постановку машины на учет без фактического проведения осмотра.

Подсудимый Мамонов А.С. работал старшим государственным инспектором безопасности дорожного движения группы регистрации транспортных средств отделения №1 Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области. На этом ответственном посту он решил за небольшую сумму в размере 5500 рублей, которую получил через посредника в два этапа (сначала 1500 рублей, затем 4000 рублей), пойти на незаконные действия и без фактического проведения осмотра поставить на учет транспортное средство взяткодателя.

По факту совершенного преступления Мамонову были предъявлены обвинения по части 1 статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» и части 1 статьи 291.2 «Мелкое взяточничество» Уголовного кодекса РФ. В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину признал, в содеянном раскаялся, дело по его ходатайству было рассмотрено в порядке особого производства. Вчера Таганрогский городской суд признал Мамонова виновным по всем статьям обвинения и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 1 месяц с отбытием наказания в колонии-поселении.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

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Комментарии (3)

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Ну что, путриоты, комментарии будут?
Или все идет по плану?

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Смешно! Лярдами воруют — красавчики, а 5500 украл — в тюрьму!
Салтыкова-Щедрина можно цитировать бесконечно: «Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд.

Источник: ссылкассылка © ссылкассылка»

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жаль, что только за взятки садятся только мелкие сошки, а не те кто изрекает красивые антикоррупционные речи

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