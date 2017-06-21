Полицейская авария с переворотом: кто виноват?

Женщина-коп спешила на вызов и так увлеклась, что пролетела перекресток на запрещающий сигнал светофора. Вернее, проезжала она его уже на крыше…

Офицер Джули Келлехер из Алтуны, штат Пенсильвания, ехала на вызов — мотоциклист попал в аварию и ей срочно нужно было попасть на место ДТП. Но леди, как говорится, оказалась немного не в том месте и не совсем в то время. Проигнорировав красный свет, Келлехер вылетела на перекресток, а затем мир перевернулся. В прямом смысле. Pontiac, ехавший перпендикулярным курсом, двинул полицейский Ford в бок, и кроссовер перевернулся. Келлехер, по некоторым данным, выжимавшая на этом участке до 127 км/ч, получила незначительные травмы.

Но самое интересное началось дальше. Водителя Понтиака, 27-летнего Джона МакКоннелла, вначале попытались сделать крайним. В полицейском рапорте сказано, что Pontiac проезжал перекресток на желтый сигнал светофора. МакКоннелл и его адвокат потребовали предоставить запись видеорегистратора, но их запрос сперва был отклонен. Как мы можем видеть теперь, офицер проскакивала перекресток на красный и не убедилась в безопасности маневра.

Бывает, что машины укладываются на бок в достаточно безобидных ситуациях, просто из-за стечения обстоятельств. Каких? Круговое движение, довольно крупный пикап, маленький хэтчбек и, конечно, невнимательность.

Фото, видео: YouTube