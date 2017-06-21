Автоспиннер из «девяток»: только в России

За высказыванием «машина сварена из трех» скрывается совершенно определенный и всем известный смысл относительно ее «безаварийного прошлого». Канал «Гараж 54» на YouTube опубликовал забавный ролик, дающий совершенно неожиданный взгляд на эту фразу. Парни решили пошутить и построили вращающуюся игрушку-спиннер для взрослых, пустив в ход старые «девятки». Три половинки переднеприводных машин сварены между собой и по замыслу должны крутиться.
Впрочем, одно дело — вращение миниатюрной конструкции, и совсем другое — заставить «франкенштейна» исполнить нечто подобное. При рассогласованности действий водителей трехглавый монстр стремится самоуничтожиться и распасться на части. Если вам не хочется просматривать все видео, то советуем перемотать запись примерно на седьмую минуту, где попытки «потанцевать» на асфальте, можно сказать, увенчались успехом.
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Фото, видео: YouTube