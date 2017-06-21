Делимобиль и YouDrive оснастят машины алкозамками

Несколько столичных компаний, предоставляющих услугу каршеринга (поминутной аренды автомобиля), задумали о том, чтобы оснащать свои автопарки алкозамками. Первые устройства появятся в прокатных автомобилях уже к концу года.

Каршеринговые компании Car5, YouDrive и «Делимобиль», работающие в столичном регионе, собираются оснастить свои автопарки алкозамками, то есть устройствами, не допускающими пуск двигателя автомобиля без предварительного прохождения проверки водителя через алкотестер, сообщает сетевое издание m24.

Произойдет это уже в 2017 году, а целью нововведения является необходимость снизить количество грубых нарушений клиентов, которые позволяют себе брать напрокат автомобиль, находясь подшофе. Об этом в компаниях говорить не принято, но случаи такие происходят все чаще. Так, некоторые водители считают ерундой сесть за руль, выпив перед этим кружку пива.

Эксперты считают, что нововведение может отпугнуть добропорядочных граждан, которым теперь каждый раз придется дуть в трубку, прежде чем завести машину, а любое дополнительное действие при получении платной услуги, безусловно, не может не раздражать. Кроме того, систему легко обмануть, попросив пройти тест трезвого человека.

Может быть, поэтому в компании BelkaCar пока решили повременить с установкой недешевого устройства и собираются лишь с помощью системы отслеживания выявлять случаи агрессивного вождения и выявлять таких клиентов.

Между тем сервис каршеринга в столичном регионе активно развивается: число клиентов в этом году достигло уже полумиллиона. Рассматривается вопрос выезда за пределы Москвы — в ближайшее Подмосковье. Еще два оператора планируют разрешать оставлять автомобили в столичных аэропортах, сейчас это позволяет только «Делимобиль». Среди расширения услуг каршеринга — предоставление машин для инвалидов и кабриолетов, но такие автомобили нужно сначала закупить.

Первый в столице проект каршеринга — краткосрочной аренды автомобилей, в Москве запустили в сентябре 2015 года.

Выгодно ли взять чужой автомобиль на пять минут? У краткосрочной аренды автомобиля есть свои плюсы и минусы, утверждает наш корреспондент.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС