Спортивные электромобили Volvo будут выпускаться под другим именем

Вслед за рядом других премиальных автопроизводителей компания Volvo решила обособить свои грядущие электромобили: они будут продаваться под маркой Polestar. Таким образом, небольшое придворное тюнинг-ателье вскоре преобразуется в крупную дочернюю компанию.

Volvo полностью поглотила фирму Polestar в 2015 году, и тогда казалось, что ее роль будет такой же, как у AMG при Даймлере — создание линейки спорткаров. Однако на деле автоспортивный опыт Polestar вылился только в легкий апгрейд нескольких моделей Volvo, а у руководства шведской компании, оказывается, были на Polestar несколько иные планы.

Сегодня было официально объявлено о том, что Polestar превратится в отдельную дочернюю компанию и займется выпуском спортивных премиальных электромобилей. При этом логотипов и шильдиков Volvo на них не будет — только Polestar. В этом смысле Volvo пошла даже дальше конкурентов, ведь Audi, BMW и Daimler пока что решились только на суббрендирование своих будущих электрокаров — e-tron, i-модели и EQ соответственно, то есть привычные значки на кузовах тоже будут.

Более детально о своих планах свежеобразованная электромобильная фирма Polestar расскажет осенью. «Электрички» под маркой Volvo, очевидно, тоже будут — они очень хорошо гармонируют с имиджем шведской компании, к тому же ранее было объявлено о том, что первый электромобиль Volvo с большим запасом хода увидит свет в 2019 году.

Создание же именно спортивного электромобильного подразделения, возможно, как-то связано с недавней покупкой компанией Geely (владелец Volvo) британской фирмы Lotus. Рискнем предположить, что китайцы теперь хотят добиться максимального синергетического эффекта между своими активами — опыт инженеров Lotus в разработке спортивных машин сложно переоценить, шведам у них, безусловно, есть чему поучиться.

В мае стало известно о том, что текущее поколение дизельных двигателей Volvo может оказаться последним. Разработка новых в условиях ужесточения экологических норм нецелесообразна.

Daimler объявил о создании суббренда EQ осенью прошлого года и планирует продавать под ним электромобили марок Mercedes-Benz и Smart.

Также осенью прошлого года Geely представила свой новый глобальный премиальный бренд Lynk & CO.

Фото: Volvo