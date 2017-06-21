Виновник смертельного ДТП чуть не вышел на свободу по поддельным документам

Это резонансное ДТП прогремело на всю страну еще в 2013 году. С тех пор дело обрастает все новыми подробностями и, кажется, расследование аварии не завершится уже никогда. Увы, жизни четверых погибших, среди которых были двое маленьких детей, не вернуть...

В тот злополучный день, 8 июня 2013 года поздно вечером в станице Павловской Краснодарского края произошло трагическое ДТП, в котором погибло три человека. Согласно сухим сводкам ГИБДД, автомобиль Лада Приора столкнулся с Жигулями 14-й модели. В салоне первой легковушки вместе с водителем находились шестеро, во второй было трое — женщина 1983 г.р. и двое ее малолетних детей — десятилетняя девочка и пятилетний мальчик. Мать и дочь погибли на месте, мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в районную больницу, но травмы оказались несовместимыми с жизнью, и он тоже вскоре скончался. Погибла и пассажирка Приоры, готовившаяся в ближайшее время отпраздновать свадьбу.

Сначала крайней пытались сделать мать двоих детей Ирину Луневу, дескать, неопытный водитель, она не справилась с управлением и выехала на встречку. Но вскоре оказалось, что водитель Приоры, Дмитрий Нестеренко, 1980 г.р., отказавшийся пройти медосвидетельствование, был сильно пьян, что и стало причиной аварии. Только после вмешательства журналистов проекта «Первая передача» НТВ это дело получило широкий общественный резонанс, и виновник аварии после должного расследования был приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Любопытно, что Нестеренко до этой страшной аварии уже был трижды судим. Будучи милиционером, он был признан виновным в превышении должностных полномочий: на пару с подельником он пытками выбивал показания у подследственных. Второй приговор уже был за кражу, а по поводу третьего публичной информации нет, но СМИ писали, что это также было пьяное ДТП.

И вот, по прошествии четырех лет вдруг выясняется, что Нестеренко вот-вот выйдет на свободу по условно-досрочному освобождению! Журналисты забили в колокола, и вместе с бабушкой погибшей семьи, Татьяной Безверховой из Краснодарского края (там она проживает), отправились в Кировскую область, где отбывает наказание Нестеренко.

Выяснилось, что ходатайство в суд об условно-досрочном освобождении преступника подала адвокат подсудимого. В документах фигурировали подписи родственников пострадавшей стороны с пометкой о том, что якобы, по их мнению, осужденный уже искупил свою вину и достоин вернуться к нормальной жизни.

«Это нелюдь. Мразь, которая недостойна жизни. Он сам должен был умереть. Как я могу хотеть его выхода на свободу? Я никогда на такое не пойду. Никто из нас никогда не поставит такую подпись», — рассказала репортерам Татьяна Безверхова, мать и бабушка погибшей семьи.

Адвокат Безверховой и съемочная группа НТВ заявили о предоставлении в суд подложных документов. Репортеры и юрист стали добиваться проверки в отношении местного адвоката Нины Юминовой по статье 303 УК РФ — подлог документов, совершенный лицом с особым статусом. Хотя сама Юминова утверждала, что она не подделывала документы об УДО, ей их передал подзащитный. Однако потом дама призналась, почему взялась за такое непростое дело.

«Вы понимаете, тут дыра, за каждую копейку приходится биться. А у Нестеренко были все шансы на УДО. Он ведь в прошлый раз тоже из колонии так вышел», — сообщила Юминова НТВ.

Адвокат пострадавшей стороны тут же ей напомнил, что Нестеренко провел на свободе всего полгода, а потом, будучи пьяным, спровоцировал аварию, в которой погибли молодая женщина и двое ее детей. Ответить Юминовой было нечего, впрочем, в ближайшее время ей все же придется это сделать, но уже в разговоре со следователями СК.

«Мы снимали сюжет в 2013 году, и, казалось бы, справедливость восторжествовала, виновник был наказан. Но буквально недавно мы узнали, что в суд было предоставлено ходатайство об УДО, в котором содержались сведения о выплате семьям погибших компенсаций в размере 1 млн рублей за каждого погибшего! Нам удалось выяснить, что документы о выплате компенсаций оказались фальшивыми. Мы не смогли остаться в стороне от такой несправедливости и выехали на место событий, чтобы узнать все подробности. Нам удалось добиться начала проверки адвоката Следственным комитетом по данному инциденту. Мне кажется, что отклонение ходатайства об УДО и начало проверки в отношении адвоката — это уже достижение. Главное для нас, что виновник ДТП остался сидеть и мы смогли помочь пострадавшей стороне», — рассказала корреспонденту «За рулем.РФ» Кристина Ковалева, продюсер программы «Первая передача» на НТВ.

Благодарим за помощь в подготовке материала съемочную группу программы «Первая передача» (НТВ).

Фото: НТВ