Под отзыв попали модели Impreza и Forester, реализованные на нашем рынке в период с сентября 2007 года по октябрь 2010 года. На них необходимо заменить смертельно опасные эйрбэги Takata.

Всего сервисная кампания затронет 24 480 автомобилей, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта. Учитывая, что речь идет об автомобилях далеко не новых и фирма-производитель не всегда может проследить жизненный путь каждой проданной машины, владельцам Импрез и Форестеров, купивших их на вторичном рынке, имеет смысл самим проверить, не входит ли их автомобиль в группу риска, и если входит, немедленно обратиться в авторизированный сервисный центр для бесплатной замены подушек безопасности.

Напомним, что история с бракованными подушками безопасности Takata длится уже не первый год, крупнейший в истории автопрома отзыв на данный момент затронул порядка полумиллиарда машин различных марок и моделей по всему миру, в авариях из-за некорректно сработавших эйрбэгов побило более десяти человек, а сама японская фирма Takata, по слухам, со дня на день подаст заявление о банкротстве.

Прошлогоднее расследование специалистов из Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA) установило, что причиной взрывов подушек Takata, при которых в водителя и пассажиров со скоростью пули летят металлические фрагменты инфляторов, является портящийся со временем реактив — нитрат аммония; соответственно, чем старее машина, тем выше вероятность, что инфлятор сработает неправильно.

В начале июня стало известно о том, что на некоторых произведенных в России экземплярах кроссовера Nissan Terrano может некорректно сработать подушка безопасности, однако причина в данном случае не в бракованном инфляторе, а в дефектном рулевом колесе.

Фото: Subaru