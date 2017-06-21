В крови сбитого мальчика было 2,7 промилле алкоголя — повторная экспертиза

Эта новость шокировала всех: если еще оставалась вероятность экспертной ошибки, которая привела к ложным результатам, то теперь она исключена. Но непонятного в этой чудовищной истории с каждым днем становится все больше.

Напомним, 23 апреля в подмосковной Балашихе Ольга Алисова, управлявшая Hyundai Solaris, сбила 6-летнего мальчика и протащила его около 10 метров. Ребенок погиб, дело долго не возбуждали, что тоже очень странно, а потом отец ребенка получил заключение судмедэкспертов, где утверждалось, что в крови его сына найдено 2,7 промилле алкоголя, то есть ребенок перед смертью выпил 100 граммов водки.

Заведующий Железнодорожным отделением бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов ручается за проведенное им исследование и наличие алкоголя в крови ребенка, утверждая, что спирт попал в кровь прижизненно. Система проверки отработана годами, и ошибки быть не может, и разбираться надо не с ним, а с тем, как в кровь ребенка попал алкоголь.

«Факты есть, их надо объяснять. Я только констатировал их. Следственные органы должны найти очевидцев и дать объяснения тому, что произошло. 2,7 промилле в крови шестилетнего ребенка», — рассказал он в интервью корреспонденту НТВ.

Впрочем, глава МВД Владимир Колокольцев уже отметил, что даже возможное наличие алкоголя в крови мальчика к составу преступления отношения не имеет. Однако для родителей ребенка разобраться в этой чудовищной истории стало делом чести.

«О меня и моего мертвого сына попытались вытереть ноги. Это недопустимо», — говорит отец Алеши Роман Шимко.

Свидетели наезда также в недоумении, никакого запаха алкоголя от ребенка не было, он был вполне адекватным и играл на площадке с другими детьми.

Но если не врет эксперт, не врут родители и свидетели, то откуда взялся алкоголь в крови мальчика и в какой момент появились эти промилле? Одна из версий, выдвинутая журналистами — на следствие надавил влиятельный муж сбившей мальчика Ольги Алесовой. Известно, что он член ОПГ и сейчас находится под следствием.

Странного в этой истории много — и даже сама попытка виновницы аварии извиниться перед родителями мальчика. Дама заявила, дескать, извините, но ваш мальчик сам упал под колеса, и я его не заметила, и поэтому не виновата. Дело о самой аварии перешло к спецотделу МВД, а проверкой экспертизы, показавшей алкоголь в крови мальчика, занимается Следственный комитет.

Проведенная сегодня повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт наличия высокой дозы алкоголя в организме мальчика, в компетентности судмедэксперта больше сомневаться не приходится.

«Результаты повторного исследования крови погибшего ребенка однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему, и в них присутствует значительное количество алкоголя», — передает «Интерфакс» слова своего источника.

Сейчас специалисты выясняют, какой напиток употреблял перед смертью ребенок, после этого будет решаться вопрос об эксгумации.

  • В другой не менее чудовищной истории, закончившейся гибелью четырех человек, справедливость восторжествовала. Виновник пьяного ДТП не получит условно-досрочного освобождения, как планировал.

Фото: скриншот съемки НТВ

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Комментарии (9)

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Виновата дама-водитель, управляющая авто с телефоном в руке на скорости 50 км/час в пешеходной зоне. а обнаружение алкоголя в крови мальчика, никакого отношения к ДТП не имеет. Будь он хоть алкоголик, хоть, простите, эпилептик, либо — иным лицом, не могущим контролировать себя — это не снимает вины с лица, управляющего автомобилем.

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Не удивлюсь,если найдутся свидетели,видевшие как пьяный в хлам шестилетний ребенок,набросился на проезжавшую машину,с криком: —Убью,курва!! и протащил её за собой 10 метров.

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+2

Возможно — как всегда, все у нас схвачено....подхвачено, ни какой ответ-сти, или еще хуже... в ребенка алкоголь влили(

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+3

видеоматериала нет,уголовное дело не возбуждали,зато алкоголь в крови нашли продажные твари.

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+5

это очень страшно.не должны дети страдать.

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+3
Безымянный

Никто не должен страдать, все должны жить в райском саду и быть счастливыми, но увы...

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0

Что за чушь? Если есть алкоголь в крови у потерпевшего, то это бстоятельство, ни как не может снять вины с водителя. Вину может снять заключение экспертизы, что водитель не имел возможности предотвратить наезд! При чём здесь алкоголь? Кто его подсовывает? Или, если пьяный лежит на дороге, можно переехать. А вдруг, человеку просто плохо стало?

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+10
Виктор, нешариков

Сам факт нахождения в крови 6 летнего ребенка алкоголя уже вызывает недоумение (тем более в размере 2,7 промилле).

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+4
Darkmatter

Но этот факт, как правильно было замечено, к ДТП не имеет отношения.
Это тема для социальных служб, а не для дискуссии в автомобильном журнале.

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