Медвежья услуга: вежливость на шоссе закончилась аварией

Создать аварийную ситуацию на дороге с высоким темпом движения довольно просто. Достаточно, чтобы кто-то резко затормозил.

Соблюдение дистанции на шоссе позволяет в случае чего избежать столкновения и дает пространство для маневра. Но к экстренной ситуации следует всегда быть готовым, ведь возникнуть она может на ровном месте. Как видно на записи видеорегистратора (судя по всему, дело происходит в Великобритании), один из автомобилистов решил пропустить машину, перестраивающуюся из крайнего ряда, и начал резко замедляться. Его действия стали неожиданностью и для автора ролика на грузовике. Vauxhall Corsa, ехавший позади, пытался уйти от столкновения с тяжеловозом, но в результате причалил в корму впереди ехавшего автомобиля. Пассажирку, находящуюся на заднем диване «жертвы», пришлось госпитализировать.

Что еще нежелательно делать на шоссе? Вышивать как умалишенный и контактировать при этом с фурами, иначе получится как в этом австралийском ролике.

А еще крайне нежелательно ездить по встречной полосе, да еще и на тяжелом пикапе.



Фото, видео: YouTube