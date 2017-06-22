Bugatti Chiron против Hennessey: достижимы ли 480 км/ч?

Очевидно, рекорд скорости среди условно серийных автомобилей вот-вот будет побит. На титул претендуют Chiron и таинственный грозный боец по имени Venom F5.

Техасская компания Hennessey Performance знаменита не только тюнинговыми монстрами с сумасшедшей мощностью, но и странным на вид, но очень резвым суперкаром Venom GT. Его сходство с британским Lotus Exige не является иллюзией — легкий спорткар действительно лег в основу «ядовитого» снаряда, но от прежней конструкции осталось немногое.

До конца года контора Джона Хеннесси представит свое новейшее творение Venom F5 (на фото), на сей раз созданное на собственном шасси. Индекс в названии — тонкий намек на торнадо высшей, пятой категории по шкале Фудзиты со скоростью ветра 419–512 км/ч. Также есть и категории F6-F12, но их относят к разряду теоретических. Мощность в районе 1500 л.с. позволит автомобилю двигаться в темпе разрушительной стихии: по некоторым данным, его теоретическая максималка превысит 460 км/ч. К чему такой экстрим? Компания открыто говорит о задачах — установить рекорд скорости и победить Bugatti Chiron. Напомним, что действующий рекордсмен — Bugatti Veyron Super Sport (431 км/ч).

Точное значение предельной скорости Широна пока не вполне понятно. В Bugatti не планируют заезд, дающий представление о предельных возможностях монстра, до 2018 года остается лишь оперировать высказываниями тест-пилота Энди Уоллеса. По его словам, 1500-сильный гиперкар с легкостью упирается в 420 км/ч, ограниченные электроникой, но разогнаться до магической отметки в 300 миль/ч (483 км/ч) ему, скорее всего, окажется не под силу как минимум из-за неспособности современных дорожных покрышек выдерживать такие скорости. Вероятный потолок — чуть более 450 км/ч с шинами Michelin. Полагаем, в этом диапазоне и разгорится битва между титанами за титул быстрейшего, а победителя от проигравшего, очевидно, будут отделять считаные километры в час.

А тем временем установлен новый рекорд Нюрбургринга. Всех обогнал гиперкар McLaren P1 LM, показав время круга 6 мин 43,2 с.

Фото: Hennessey Performance