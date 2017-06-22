Лев из сафари-парка с удовольствием позавтракал автомобильной запаской

Посетители сафари-парка, расположенного в Эскуинтле, Гватемала, были очень напуганы, увидев, что лев проявил большой интерес к запасному колесу автомобиля. Сначала он его ласково покусывал, а потом стал кусать со всей силы. За этим с интересом наблюдала следовавшая за ним львица.
Пассажиры просили водителя прибавить скорость, однако тот решил не злить хищника и не делать резких маневров.
Продолжалось это около минуты, потом царю зверей все же наскучило жевать шину, и он пошел по своим делам. Работник парка позже заверил посетителей, что лев вполне мирный и не причинил бы им вреда. Правда, покрышка при этом была безнадежно испорчена.
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Фото, видео: YouTube