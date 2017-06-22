Лев из сафари-парка с удовольствием позавтракал автомобильной запаской

В Гватемале лев из сафари-парка не на шутку напугал пассажиров автомобиля, намертво вцепившись в прикрепленное сзади запасное колесо. Было ощущение, что он оторвет его вместе с дверью.

Посетители сафари-парка, расположенного в Эскуинтле, Гватемала, были очень напуганы, увидев, что лев проявил большой интерес к запасному колесу автомобиля. Сначала он его ласково покусывал, а потом стал кусать со всей силы. За этим с интересом наблюдала следовавшая за ним львица.

Пассажиры просили водителя прибавить скорость, однако тот решил не злить хищника и не делать резких маневров.

Продолжалось это около минуты, потом царю зверей все же наскучило жевать шину, и он пошел по своим делам. Работник парка позже заверил посетителей, что лев вполне мирный и не причинил бы им вреда. Правда, покрышка при этом была безнадежно испорчена.

Фото, видео: YouTube