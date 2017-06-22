Почему в Москве разваливаются новые тротуары? Нарушений — на миллиарды!

В ходе проверки закупок в рамках столичной программы по благоустройству «Моя улица» Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения более чем на 4 млрд рублей. И сделать с этим уже ничего нельзя…

Проверка была проведена с подачи депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Он попросил антимонопольное ведомство найти виновных в «разрушении выложенных в 2016 году гранитной плиткой тротуаров в Москве». В столице в последние годы, напомним, проводится масштабная реконструкция городских улиц, в ходе которой большинство тротуаров расширяются и укладываются плиткой. Однако, к сожалению, уже после первой зимы плитка на многих улицах потрескалась, пошла волнами и стала выпадать.

Столичное управление ФАС в ходе проверки пяти контрактов не делало выводов о качестве плитки, но выявило нарушения порядка проведения конкурсных процедур при ее закупке на общую сумму 4 млрд 98 млн рублей — такая цифра значится в ответе, данном Рашкину главой ФАС Игорем Артемьевым, копия документа имеется в распоряжении газеты «Коммерсантъ».

В частности, в результате проверки закупок по благоустройству Тверской улицы комиссия УФАС обнаружила нарушения сразу по нескольким статьям закона «О контрактной системе», в отчете указано, что оценка работ проводилась по «субъективным критериям», не позволяющим выявить лучшее предложение об исполнении контракта. Кроме того, проверяющая комиссия установила, что по всем пяти контрактам банковские гарантии приняты заказчиком неправомерно, а сами контракты были размещены на сайте госзакупок с нарушением сроков. При этом все пять аукционов выиграло ООО «Радор-М».

По факту проведенной проверки ФАС решила «не выдавать обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений», так как контракты уже заключены и «восстановление прав и законных интересов не представляется возможным». Лишь сам заказчик может подать в суд на подрядчика или заставить его переложить плитку в рамках оговоренного контрактом гарантийного срока.

Рашкин направил отчет ФАС в Генпрокуратуру «для проведения дальнейшей проверки в соответствии с компетенцией», его слова цитирует «Коммерсантъ»:

«В СССР для того, чтобы установить гранитные плитки, требовалось особое распоряжение Совета министров. Это очень дорогие проекты. Я предполагаю, что в этих схемах заложены коррупционные моменты. Моя задача — найти ответственного, или чтобы вернули деньги, или чтобы сели, естественно, не на стульчики».

  • 26 мая в Москве стартовал второй этап реконструкции Тверской улицы, который продлится до конца лета.
  • Также в мае стало известно о том, что Счетная палата в ходе проверки финансовой отчетности Росавтодора за 2016 год выявила многочисленные нарушения. Во многих регионах выделенные на строительство и ремонт дорог деньги не израсходованы или использованы ненадлежащим образом.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

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Комментарии (6)

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Да, ходил по центру недавно с гостями из региона плитка пляшет как живая, гости это заметили, и говорят вот эта ваша дорогая плитка, руки бы оторвать кто ее клал. СТЫДНО за такой результат. СТЫДНО.

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0

кое кого уже давно пора на нары, совсем уже обнаглел с распилом на благорастройстве

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+3

А что «Джамшуты». Бригаде дали задание положить плитку. А какого она качества и сколько на неё потрачено не их забота.

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0

Депутаты, которые неформально являются учредителями строительных компаний, что вечно выигрывают тендеры, работают по 1 схеме: открывают 2 компании: торговый дом и строительную компанию. Чудесным образом выигрывают тендер. Затем стройматериалы закупают у своего же ТД, Я считаю, что мы остро нуждаемся в новой структуре, которая будет заниматься закупками строй.материалов для каждой стройки отдельно. В каждом регионе по 1 ведомству. Затраты на содержание этого ведовства будут намного ниже коррупционных потерь.

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+2

Ну, хорошо, нашли. А дальше то что, кто сядет допущенные за нарушения и разбазаривание бюджетных средств в особо крупном размере? За чей счет восстановят покрытие? Вообще, ни в одном городе мира не выкладывают такие огромные пространства плиткой. Везде обычный асфальт и это нормально.

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+2

Ахаха, в преддверии выборов едроссы начинают бороться сами с собой.
В итоге виноватыми назначат джамшутов, которые непосредственно и клали плитку. Но джамшуты отделаются строгим выговором, если проголосуют за кого надо:)
Цирк с конями:)

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