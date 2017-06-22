В ходе проверки закупок в рамках столичной программы по благоустройству «Моя улица» Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения более чем на 4 млрд рублей. И сделать с этим уже ничего нельзя…

Проверка была проведена с подачи депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Он попросил антимонопольное ведомство найти виновных в «разрушении выложенных в 2016 году гранитной плиткой тротуаров в Москве». В столице в последние годы, напомним, проводится масштабная реконструкция городских улиц, в ходе которой большинство тротуаров расширяются и укладываются плиткой. Однако, к сожалению, уже после первой зимы плитка на многих улицах потрескалась, пошла волнами и стала выпадать.

Столичное управление ФАС в ходе проверки пяти контрактов не делало выводов о качестве плитки, но выявило нарушения порядка проведения конкурсных процедур при ее закупке на общую сумму 4 млрд 98 млн рублей — такая цифра значится в ответе, данном Рашкину главой ФАС Игорем Артемьевым, копия документа имеется в распоряжении газеты «Коммерсантъ».

В частности, в результате проверки закупок по благоустройству Тверской улицы комиссия УФАС обнаружила нарушения сразу по нескольким статьям закона «О контрактной системе», в отчете указано, что оценка работ проводилась по «субъективным критериям», не позволяющим выявить лучшее предложение об исполнении контракта. Кроме того, проверяющая комиссия установила, что по всем пяти контрактам банковские гарантии приняты заказчиком неправомерно, а сами контракты были размещены на сайте госзакупок с нарушением сроков. При этом все пять аукционов выиграло ООО «Радор-М».

По факту проведенной проверки ФАС решила «не выдавать обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений», так как контракты уже заключены и «восстановление прав и законных интересов не представляется возможным». Лишь сам заказчик может подать в суд на подрядчика или заставить его переложить плитку в рамках оговоренного контрактом гарантийного срока.

Рашкин направил отчет ФАС в Генпрокуратуру «для проведения дальнейшей проверки в соответствии с компетенцией», его слова цитирует «Коммерсантъ»:

«В СССР для того, чтобы установить гранитные плитки, требовалось особое распоряжение Совета министров. Это очень дорогие проекты. Я предполагаю, что в этих схемах заложены коррупционные моменты. Моя задача — найти ответственного, или чтобы вернули деньги, или чтобы сели, естественно, не на стульчики».

26 мая в Москве стартовал второй этап реконструкции Тверской улицы, который продлится до конца лета.

Также в мае стало известно о том, что Счетная палата в ходе проверки финансовой отчетности Росавтодора за 2016 год выявила многочисленные нарушения. Во многих регионах выделенные на строительство и ремонт дорог деньги не израсходованы или использованы ненадлежащим образом.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС