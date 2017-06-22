АЗС снова смогут продавать алкоголь. Но МВД пока против

С таким предложением выступил сенатор Совфеда Геннадий Орденов, а Министерство финансов поддержало его инициативу. Напомним, что запрет на продажу алкогольных напитков на автозаправках был введен в 2011 году.

Минфин подготовил положительный отзыв правительства на поправки сенатора Геннадия Орденова об отмене запрета на продажу алкогольной продукции на автозаправочных станциях, сообщают «Известия». Сенатор предлагает продавать слабоалкогольные напитки, такие как сухое вино, пиво и алкогольные энергетики. Это повысит рентабельность частных автозаправочных станций, которые сейчас терпят убытки, и усилит конкуренцию на рынке алкоголя, пишет он в пояснительной записке. Чтобы реализовать его проект, следует внести поправку в статью 16 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…». Положительный отзыв уже дали Минюст, Минэкономразвития, Минпромторг и Росалкогольрегулирование. Противоположную позицию заняли только МВД и Роспотребнадзор, где полагают, что такое решение может привести к злоупотреблению алкоголем.

Однако в пояснительной записке к законопроекту приведены статистические данные ГИБДД МВД по пьяным авариям. Роста количества ДТП в 2015 году по сравнению с 2010 годом не наблюдается, несмотря на введенный в 2011-м запрет на торговлю спиртным на АЗС.

Сторонники законопроекта утверждают, что в удаленных населенных пунктах магазины на АЗС являются единственными доступными торговыми точками, где можно приобрести легальный и качественный алкоголь.

Между тем представляется, что запрет в свое время был введен неспроста. Россия, по данным ВОЗ, входит в четверку самых пьющих стран мира (по итогам 2016 года), впереди лишь Литва, Белоруссия и Латвия. Всегда остается риск, что водитель, пребывая в дурном настроении и купив сгоряча бутылку пива или вина на автозаправке, не удержится от соблазна и выпьет его прямо за рулем автомобиля. Стоит ли его лишний раз провоцировать?

Недавно мы писали про резонансное ДТП, в котором из-за действий пьяного водителя погибло четыре человека, из них двое малолетних детей. Тот до последнего не признавал себя виновным в аварии, а позже хотел с помощью поддельных документов организовать себе условно-досрочное освобождение.

Подшофе позволяют себе ездить даже облеченные властью чиновники. Нашумевший случай с прикамским вице-мэром завершился лишением его прав на год и девять месяцев и штрафом в 30 тыс. рублей.



Фото: Петр Ковалев/ТАСС