Автомобили в новых комплектациях, созданных специально для поклонников футбола, выпущены ограниченным тиражом и отличаются эмблемами с логотипом Кубка Конфедераций FIFA 2017 и расширенным функционалом.

Дилерские центры Kia в России предлагают специальную серию моделей Rio, cee’d, cee’d_sw, Sportage и Optima, приуроченную к Кубку Конфедераций FIFA 2017 (FCC 2017).

Так, седаны и хэтчбеки Rio футбольной серии предложат за 769 400 рублей с шестиступенчатой механикой и за 809 400 рублей — с 6АКП.

Специальная серия бестселлера Kia Rio разработана на базе комплектации Luxe. Дополнительно автомобили оснащены линзованными фарами головного света, противотуманными фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями. На машинах спецсерии установлены 15-дюймовые легкосплавные колеса, задние дисковые тормоза, задние датчики парковки и датчик света. Помимо эмблемы Кубка, такие автомобили имеют оригинальные коврики в салоне и декоративные накладки на пороги.

Хэтчбеки Kia cee’d в комплектации Comfort FCC 2017 доступны по цене 1 002 900 рублей, а Luxe FCC 2017 — 1 084 900 рублей. Универсалы cee’d_sw футбольной серии дороже хэтчбеков на 30 тыс. рублей.

Кроссовер Sportage специальной серии стоит 1 542 900 рублей (без учета сезонных акций) — с передним приводом и бензиновым двигателем объемом 2,0 л (150 л.с.). Полноприводная версия с тем же двигателем обойдется в 1 622 900 рублей.

И, наконец, рекомендованная розничная цена седана Optima FCC 2017 с бензиновым двигателем 2.0 (150 л.с.) составит 1 451 900 рублей, а с мотором 2.4 (188 л.с.) — 1 531 900 рублей.

Недавно представленные Hyundai Kona и Kia Stonic на российский рынок не попадут, хотя интерес к моделям есть. Но у нас в этой нише расположились Hyundai Creta и Kia Soul, которые не намерены уступать свое место.

А вот спортивный фастбек Stinger решено в Россию все-таки привезти. Дебют модели состоялся на Детройтском автосалоне.

Тем временем продолжаются испытания нового Kia Rio, который готовится сменить текущую модель автомобиля. Нашему автору стали известны первые подробности о новинке.



Фото: Kia