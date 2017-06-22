Концерн Фольксваген продает Ducati. Возможно, компанию купит Harley-Davidson

Судя по всему, империя Volkswagen Group все-таки лишится части владений. Стало известно о том, что немецкий автоконцерн готовится продать мотоциклетное подразделение.

Ducati — самое позднее приобретение VW Group: мотопроизводитель вошел в состав германского автоконцерна в 2012 году и был отдан в управление Audi. В 2015-м вокруг Фольксвагена разгорелся дизельный скандал, из-за которого группа понесла большие финансовые и репутационные потери. В качестве одной из мер по стабилизации финансового положения неофициальными источниками называлась возможная продажа некоторых входящих в концерн марок, а именно Bentley, Lamborghini и Ducati, но два года назад руководство VW на такой шаг не решилось.

Теперь же Reuters со ссылкой на свой информированный источник сообщает, что Ducati все-таки будут продавать. Потенциальных покупателей два: американская фирма Harley-Davidson и индийская Bajaj Auto, сумма сделки оценивается экспертами в 1,5 млрд евро.

С имиджевой точки зрения Harley-Davidson представляется для Ducati более предпочтительным владельцем: продуктовые линейки двух фирм практически не пересекаются, западная модель ведения бизнеса итальянцам ближе и привычнее, чем восточная. С другой стороны, у Harley-Davidson уже был неудачный опыт владения фирмой Buell, выпускавшей спортбайки: производство было прекращено в 2009 году как убыточное, руководство Harley-Davidson заявило тогда, что хочет сосредоточиться на традиционной для компании продукции — круизерах и туристических мотоциклах. Так, может, индийцы все-таки окажутся для Ducati лучшими хозяевами? В конце концов, британская компания Jaguar Land Rover под началом индийской Tata Motors ставит рекорды продаж.

2017 год уже успел отметиться двумя крупными сделками в мировом автопроме: в мае китайская Geely объявила о покупке малайзийской компании Proton и британской Lotus, а в марте PSA Group запустила процедуру выкупа фирмы Opel и ее дочернего бренда Vauxhall у концерна General Motors.

Фото: Ducati