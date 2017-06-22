Правительство введет штрафы за «паленый» бензин. Наконец-то

Правительство внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за выпуск и обращение на рынке некачественного топлива. Штрафовать нарушителей будут на 100–300 тыс. рублей.

Сотрудник государственного экологического надзора во время взятия пробы бензина для проверки качества на одной из заправочных станций.
Сотрудник государственного экологического надзора во время взятия пробы бензина для проверки качества на одной из заправочных станций.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об ответственности за некачественное топливо и оборот такого топлива на рынке. Сегодня оно опубликовано на сайте Кабмина.

Ответственность за нарушения подобного рода будут нести изготовители и продавцы топлива. Для предпринимателей штраф за оборот некачественного автомобильного и авиационного бензина, дизельного и судового топлива, топлива для реактивных двигателей и мазута составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей в случае однократного нарушения, при рецидиве он поднимется до 2 млн рублей, кроме того, будут конфискованы предметы административного правонарушения или приостановлена деятельность компании-нарушителя на срок до 90 суток.

В документе указывается, что такие меры необходимы для защиты рынка от некачественного и контрафактного топлива. Также уточняется, что при назначении штрафов проверяющие органы будут исходить из размера выручки, полученной от продажи некачественного топлива, на том объекте, где было установлено нарушение.

О необходимости такого законопроекта говорили еще в апреле 2016 года на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

  • Росстандарт собирается внедрить метод ускоренного тестирования качества топлива. Так, в лабораторных условиях проверка бензина и дизтоплива занимает неделю и обходится в среднем в 15–25 тыс. руб., а экспресс-тест позволит проводить проверку в течение нескольких минут, и стоит это в разы дешевле.
  • В марте 2017 года Ассоциация независимых продавцов нефтепродуктов заявила о падении прибыли розничной торговли топливом. Причина кроется в повышении налоговой нагрузки (акцизов) на бензин.

Фото: Сергей Карпов/ТАСС

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Комментарии (10)

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Скорее всего, зная наших чинуш, которые только лоббируют интересы крупных гигантов нефтяной отрасли это делается чтоб убрать мелкие заправки, и окончательно поделить рынок.

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+2
Михайлов Иван

да и все равно, на мелких заправках заправляются те, кому машину не жалко там с вероятностью 99% как минимум у двигателя появится сильная детонация и ухудшится динамика, так как топливо некондиционное

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0

Надо добавить что наказываться будут исключительно водители за покупку не качественного бензина!Что бы неповадно было!

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+3
2016 сергей 2016

Наказывать операторов АЗС ?

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+2
Валерий

Наказывать будут водителя за покупку некачественного бензина.Ведь виноват не тот кто продал а тот кто купил!Водитель не имел права его покупать.\Шутка\

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+1
2016 сергей 2016

А я то думал,что водитель будет"наказывать".
Эх,раскатал губу.

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+1

надо сразу 2 млн штраф с приостановкой деятельности, а повторной бодяжнечество запрет деятельности и дисквалификацию должностных лиц этих организаций на 3 года.

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+4
Darkmatter

Дык этож для показушничества,как всегда — и штрафы для АВТОЗАПРАВОК в 100 — 200К — это смех:)

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0
Виталий

Для АЗС в небольших городах, это дневная выручка...А вообще вы читать умеете, или только писать?! —
«100 тыс. до 300 тыс. рублей в случае однократного нарушения, при рецидиве он поднимется до 2 млн рублей»

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0
Андрей

Что меняется от 2-ух млн. рублей?
Тем более за рецидив?
Фиксированная сумма для высокоприбыльных шаражек — это не наказание,а показуха.

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0