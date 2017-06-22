Правительство введет штрафы за «паленый» бензин. Наконец-то

Правительство внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за выпуск и обращение на рынке некачественного топлива. Штрафовать нарушителей будут на 100–300 тыс. рублей.

Сотрудник государственного экологического надзора во время взятия пробы бензина для проверки качества на одной из заправочных станций.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об ответственности за некачественное топливо и оборот такого топлива на рынке. Сегодня оно опубликовано на сайте Кабмина.

Ответственность за нарушения подобного рода будут нести изготовители и продавцы топлива. Для предпринимателей штраф за оборот некачественного автомобильного и авиационного бензина, дизельного и судового топлива, топлива для реактивных двигателей и мазута составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей в случае однократного нарушения, при рецидиве он поднимется до 2 млн рублей, кроме того, будут конфискованы предметы административного правонарушения или приостановлена деятельность компании-нарушителя на срок до 90 суток.

В документе указывается, что такие меры необходимы для защиты рынка от некачественного и контрафактного топлива. Также уточняется, что при назначении штрафов проверяющие органы будут исходить из размера выручки, полученной от продажи некачественного топлива, на том объекте, где было установлено нарушение.

О необходимости такого законопроекта говорили еще в апреле 2016 года на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Росстандарт собирается внедрить метод ускоренного тестирования качества топлива. Так, в лабораторных условиях проверка бензина и дизтоплива занимает неделю и обходится в среднем в 15–25 тыс. руб., а экспресс-тест позволит проводить проверку в течение нескольких минут, и стоит это в разы дешевле.

В марте 2017 года Ассоциация независимых продавцов нефтепродуктов заявила о падении прибыли розничной торговли топливом. Причина кроется в повышении налоговой нагрузки (акцизов) на бензин.



Фото: Сергей Карпов/ТАСС