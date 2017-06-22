Suzuki привезет в Россию новый Swift и еще две модели

Сейчас японский автопроизводитель продает у нас только три модели: Vitara, Jimny и SX4.

Возможно, на российском рынке вскоре появятся субкомпактный кроссовер Ignis и хэтчбек Baleno, компания Suzuki намерена расширить свою достаточно скромную по нынешним временам модельную линейку.

«В настоящее время мы обсуждаем с производителем возможность вывода новых моделей (Suzuki Ignis, Baleno и Swift) на российский рынок. Сроки поставки будут зависеть от экономической ситуации и покупательской способности», — рассказали «За рулем.РФ» в пресс-службе предприятия.

Сейчас в Европе хэтчбек Baleno продается с моторами 1.0 и 2.0, мощностью 111 и 90 л.с. соответственно, а цены на него начинаются от 13 790 евро, по текущему курсу это 921 620 рублей. Продажи компании Suzuki в России в мае выросли на 34%, до 418 автомобилей. В топ-25 самых популярных моделей российского рынка ни одна модель компании не попала.

И еще одна уточняющая информация от Suzuki. Мы выясняли, какого японского производителя имел в виду губернатор Московской области Андрей Воробьев, когда рассказал о планируемом строительстве автозавода в Химках. И пришли к мысли, что на эту роль более всего подходит компания Suzuki. Однако японский автопроизводитель опроверг наше предположение, отметив, что у него уже есть предприятие в Венгрии, которое вполне справляется с выпуском Витары и SX4 для рынков России и Европы.

  • В Европе новый Ignis продается с января 2017 года. По габаритам машина совсем маленькая: длина — 3700 мм, ширина — 1660 мм, высота — 1595 мм, колесная база — 2435 мм.
  • Продажи нового Suzuki Baleno стартовали еще в 2016 году, а представили автомобиль годом ранее во Франкфурте.

Фото: Suzuki

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Комментарии (4)

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Чего только на российские дороги не тащат, лишь бы Альфе Ромео ходу не давать.

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0

Исправьте фразу «Сейчас в Европе хэтчбек Baleno продается с моторами 1.0 и 2.0, мощностью 111 и 90 л.с. соответственно,»
В Европе Балено продается с двигателем 1,0 111 л.с. и 1,2 (точнее 1,25, т.к. там 1245 кубиков) 90 л.с.

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+1

«Сейчас в Европе хэтчбек Baleno продается с моторами 1.0 и 2.0, мощностью 111 и 90 л.с. соответственно». Во как!!! С 1.0 — 111л.с а с 2.0 целых 90 л.с.

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+1
Винод

Тоже хотел написать об этом.

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