Общественный транспорт Москвы перейдет на «зеленую волну» в 2018 году

В столице трамваи в районе пересечения шоссе Энтузиастов и Третьего транспортного кольца теперь курсируют в режиме так называемой «зеленой волны». Новый алгоритм работы существенно увеличил среднюю скорость движения, а уже следующим летом «зеленая волна» заработает по всему городу.

Московские власти продолжают развивать и оптимизировать систему общественного транспорта столицы: Центр организации дорожного движения и ГУП «Мосгортранс» сегодня рапортовали об успешном запуске «зеленой волны» для трамваев маршрутов № 8, 12 и 46 в районе пересечения шоссе Энтузиастов и Третьего транспортного кольца. На пути их следования светофоры теперь работают по специальному алгоритму: установленные на подвижном составе датчики передают сигналы в систему адаптивного управления светофорами. При подъезде трамвая к перекрестку светофор в течение минимального времени переключает фазу на зеленый свет для общественного транспорта, при этом для движения других направлений предусмотрены минимальные задержки.

Вот как прокомментировал нововведение заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков:

«Теперь на перекрестке шоссе Энтузиастов и ТТК среднее время ожидания проезда трамваем перекрестка сократилось в среднем почти в 5 раз. Если ранее трамваям приходилось ожидать порядка 90 секунд переключения сигнала, то теперь не более 17. Мы постоянно работаем над развитием Интеллектуальной транспортной системы города Москвы. Один из наших самых главных приоритетов — это работа общественного транспорта, так как в часы пик 73% горожан пользуются именно им. Проект по предоставлению приоритета трамваю является очень важным — пассажиры общественного транспорта смогут экономить время в пути, при этом автомобилисты не почувствую никаких дополнительных затруднений».

В ближайшее время «зеленую волну» для общественного транспорта запустят еще на сорока перекрестках, а уже к лету 2018 года инновационная система будет внедрена по всей Москве.

На прошлой неделе в Департаменте строительства Москвы рассказали, какие автомобильные дороги планируется ввести в эксплуатацию в 2018–2019 годах и сколько денег на это будет потрачено.

В мае стало известно о том, что Московский монорельс, запущенный на северо-востоке столицы в 2004 году, скоро прекратит свое существование: в 2018 году его начнут переделывать в трамвайную линию.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС