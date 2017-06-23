5 экс-менеджеров VW объявлены в международный розыск

В рамках уголовного дела, возникшего на почве дизельгейта, американские власти выдали ордер на арест бывших высокопоставленных сотрудников автоконцерна Volkswagen, обвиняемых в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Германия, однако, выдавать «своих» не намерена.

Дизельный скандал вокруг Фольксвагена разразился осенью 2015 года, уголовное дело на его основе было возбуждено с подачи Министерства юстиции США летом 2016-го, а «посадки» начались в начале этого года: в аэропорту Майами был арестован Оливер Шмидт, один из высокопоставленных управленцев немецкого концерна. Он опрометчиво решил провести отпуск за океаном, взяли его уже перед вылетом домой в Германию, с тех пор он томится в американском казенном доме.

Теперь же, как сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung, власти США объявили в международный розыск еще пятерых фигурантов дела, причем двое из них — из числа доверенных лиц Мартина Винтеркорна, бывшего главы VW Group, подавшего в отставку практически сразу после начала дизельгейта.

По данным газеты, Германия не намерена выдавать обвиняемых по американскому запросу, однако покидать территорию страны им отныне категорически не рекомендуется — стоит им пересечь границу, как они тут же попадут под прицел Интерпола, будут схвачены и экстрадированы в США.

Финансовые потери немецкого автоконцерна в связи с дизельным скандалом на данный момент составляют порядка 25 млрд долларов. Чтобы удержать Volkswagen на плаву, его руководство решило избавиться от части активов: на этой неделе стало известно о готовящейся продаже мотоциклетной фирмы Ducati.

Volkswagen до сих пор не закончил внутреннее расследование, призванное выявить всех виновных в дизельном скандале.

В начале этого года в США обвинение в манипуляциях с вредными выбросами дизельных двигателей было предъявлено Fiat Chrysler Automobiles, но боссы этого концерна, в отличие от своих коллег из Фольксвагена, своей вины не признали, а значит их вину еще предстоит доказать — многие эксперты полагают, что сделать это будет довольно трудно.

Фото: DPA/ТАСС