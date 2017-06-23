Заезд Camaro ZL1 1LE по Нюрбургрингу закончился сенсацией. Американский спорткар уехал от базового ZL1, а заодно и многих именитых купе, на целую вечность.

Харизмы у Camaro всегда было через край, но ездовые свойства порой не соответствовали ожиданиям. В последние два поколения ситуация заметно изменилась. Купе сохранило свой мачо-стиль, но подтянуло ездовые дисциплины, а топовая модификация нынешней, шестой генерации продемонстрировала неожиданно великолепное время на Нордшляйфе.

Трековая версия ZL1 1LE, оснащенная механической коробкой передач, амортизаторами Multimatic, регулируемыми стабилизаторами поперечной устойчивости, дополнительными аэродинамическими элементами, более легкими коваными дисками и шинами Goodyear Eagle F1 Supercar 3R, с которыми автомобиль может испытывать боковые перегрузки до 1,1g, прошел 20,8-километровый маршрут за 7 мин 16,04 с, опередив стандартный 650-сильный спорткар с 10-ступенчатым автоматом на 13,56 с! Среди побежденных прошлый Chevy Corvette ZR1 (7 мин 19,63 с), Porsche 911 GT2 RS предыдущего поколения (7 мин 18 с), Nissan GT-R (7 мин 19,1 с), Ferrari 488 GTB (7 мин 21 с), Lamborghini Aventador LP700–4 (7 мин 25 с). Сомневающиеся в том, что «американец» может не только разгоняться на прямой, но еще и рулиться и тормозить, — посмотрите запись с камеры на борту.

Мы полагаем, что время Camaro ZL1 1LE улучшит Chevrolet Corvettе ZR1 нового поколения с заметными новшествами в аэродинамике и двигателем мощностью свыше 700 л.с. Его дебют ожидается в августе.

Что касается абсолютного рекорда Нюрбургринга среди дорожных автомобилей, то его удерживает McLaren P1 LM (6 мин 43,2 с).

Фото: Chevrolet

Видео: YouTube