Гран-при «За рулем»: Лады Гранты переданы победителям

В апреле мы разыграли три седана Lada Granta Drive Active среди участников голосования премии Гран-при «За рулем». Настало время счастливчикам забрать свои призы.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Гран-при «За рулем» — ежегодная национальная премия журнала «За рулем», целью которой является определение лучших новинок завершившегося года, представленных на нашем рынке. В 2017 году она проводилась уже в 22-й раз, а выбирать лучших из лучших нашим читателям пришлось аж из 53 новинок! Для удобства голосования мы распределили их по 11 категориям — от малолитражек до коммерческих пикапов. А выносить свой вердикт при выборе традиционно предложили по трем критериям: техническое совершенство, дизайн и практичность. О том, какие машины стали обладателями Золотых Пегасов на сей раз, читайте здесь.

Так проходил розыгрыш призовых автомобилей в редакции журнала «За рулем». Все замерли в ожидании решения компьютера — он определяет номер анкеты будущего владельца Лады Гранты.
Так проходил розыгрыш призовых автомобилей в редакции журнала «За рулем». Все замерли в ожидании решения компьютера — он определяет номер анкеты будущего владельца Лады Гранты.

Lada Granta Drive Active — новейшая версия в линейке седана из Тольятти. Выпускает их «Лада Спорт», дочернее подразделение АВТОВАЗа. Эти версии специально готовили для активных водителей. И ярлык дачной машины к такому седану уже не приклеить.
Lada Granta Drive Active — новейшая версия в линейке седана из Тольятти. Выпускает их «Лада Спорт», дочернее подразделение АВТОВАЗа. Эти версии специально готовили для активных водителей. И ярлык дачной машины к такому седану уже не приклеить.

Итак, генератор случайных чисел определил номера анкет участников розыгрыша. Наконец, автомобили дождались своих владельцев.

У Евгения Разина из Челябинска водительский стаж 17 лет. Вскоре рядом с его Альмерой в гараже поселится и новенькая Лада Гранта.
У Евгения Разина из Челябинска водительский стаж 17 лет. Вскоре рядом с его Альмерой в гараже поселится и новенькая Лада Гранта.

Алексею 26 лет, восемь из которых он за рулем. Имеется и личный автомобиль. Правда, не исключено, что его старенькая иномарка теперь уступит место новой Гранте.
Алексею 26 лет, восемь из которых он за рулем. Имеется и личный автомобиль. Правда, не исключено, что его старенькая иномарка теперь уступит место новой Гранте.

Тимофей Евтеев родом из села Казаки (Елецкий район, Липецкая область), но сейчас живет в Воронеже. Туда и отправится его новенькая Гранта.
Тимофей Евтеев родом из села Казаки (Елецкий район, Липецкая область), но сейчас живет в Воронеже. Туда и отправится его новенькая Гранта.

Интересно, как новоиспеченные владельцы Грант решили принять участие в нашем розыгрыше и какие эмоции переживают сегодня?

Любопытно, что во время съемки этого видеосюжета в шоу-руме компании «Техинком», официального дистрибьютора марки Lada, даже случайные свидетели из числа клиентов дилерского центра до конца не верили в происходящее. Да что там, и сами призеры сомневались в таком зигзаге удачи — до тех пор, пока ключи от машин не оказались в их руках.

Призовые автомобили были подготовлены дилерским центром «Техинком».
Призовые автомобили были подготовлены дилерским центром «Техинком».

Отрадно, что новенькие Лады Гранты разъехались по регионам, где их особенно ценят. Об этом говорит и тот факт, что все победители нашего розыгрыша намерены оставить автомобиль в семье. Пожелаем им и в дальнейшем оставаться на волне удачи.

Гран-при «За рулем»: Лады Гранты переданы победителям
Гран-при «За рулем»: Лады Гранты переданы победителям
Фото: ,
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA Granta (6)

LADA 2014 / срок владения 1 — 3 года

Комментарий:

Недавно машина попала в аварию. Был сильный лобовой удар. Подушка безопасности даже не подумала сработать. Такое ощущение, что на месте подушки ничего нет, просто муляж. Не рассчитывайте на подушку безопасности на Гранте.

Написать отзыв

Комментарии (1)

Больше не будем голосовать. За все годы даже Таз не выиграли....

Ответить#
0