Гран-при «За рулем»: Лады Гранты переданы победителям

В апреле мы разыграли три седана Lada Granta Drive Active среди участников голосования премии Гран-при «За рулем». Настало время счастливчикам забрать свои призы.

Гран-при «За рулем» — ежегодная национальная премия журнала «За рулем», целью которой является определение лучших новинок завершившегося года, представленных на нашем рынке. В 2017 году она проводилась уже в 22-й раз, а выбирать лучших из лучших нашим читателям пришлось аж из 53 новинок! Для удобства голосования мы распределили их по 11 категориям — от малолитражек до коммерческих пикапов. А выносить свой вердикт при выборе традиционно предложили по трем критериям: техническое совершенство, дизайн и практичность. О том, какие машины стали обладателями Золотых Пегасов на сей раз, читайте здесь.

Так проходил розыгрыш призовых автомобилей в редакции журнала «За рулем». Все замерли в ожидании решения компьютера — он определяет номер анкеты будущего владельца Лады Гранты. Lada Granta Drive Active — новейшая версия в линейке седана из Тольятти. Выпускает их «Лада Спорт», дочернее подразделение АВТОВАЗа. Эти версии специально готовили для активных водителей. И ярлык дачной машины к такому седану уже не приклеить.

Итак, генератор случайных чисел определил номера анкет участников розыгрыша. Наконец, автомобили дождались своих владельцев.

У Евгения Разина из Челябинска водительский стаж 17 лет. Вскоре рядом с его Альмерой в гараже поселится и новенькая Лада Гранта. Алексею 26 лет, восемь из которых он за рулем. Имеется и личный автомобиль. Правда, не исключено, что его старенькая иномарка теперь уступит место новой Гранте. Тимофей Евтеев родом из села Казаки (Елецкий район, Липецкая область), но сейчас живет в Воронеже. Туда и отправится его новенькая Гранта.

Интересно, как новоиспеченные владельцы Грант решили принять участие в нашем розыгрыше и какие эмоции переживают сегодня?

Любопытно, что во время съемки этого видеосюжета в шоу-руме компании «Техинком», официального дистрибьютора марки Lada, даже случайные свидетели из числа клиентов дилерского центра до конца не верили в происходящее. Да что там, и сами призеры сомневались в таком зигзаге удачи — до тех пор, пока ключи от машин не оказались в их руках.

Призовые автомобили были подготовлены дилерским центром «Техинком».

Отрадно, что новенькие Лады Гранты разъехались по регионам, где их особенно ценят. Об этом говорит и тот факт, что все победители нашего розыгрыша намерены оставить автомобиль в семье. Пожелаем им и в дальнейшем оставаться на волне удачи.