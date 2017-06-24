Погода в центральной части России пока не балует, но все еще впереди, и следует подумать о том, как не перегреться в салоне автомобиля, стоящего на открытом солнце. Немецкий автомобильный клуб АDAC задался целью выяснить, что происходит в салоне через 1,5 часа нахождения на солнцепеке.

Для чистоты эксперимента три одинаковые машины поставили рядом на солнце, в то время как температура в тени уже достигала +28 °С. После этого стали замерять нарастание температуры внутри салона на уровне головы человека (см. диаграмму). Верхняя кривая — температура при закрытых окнах, средняя — с одним приоткрытым на 5 см окном, а нижняя — с двумя приоткрытыми на 5 см окнами. Голубой график — температура воздуха снаружи.

Итак, получается, что при задраенном наглухо салоне за полтора часа воздух нагревается до 60 градусов! При одном открытом окне температура в салоне за 90 мин достигает 53 градусов, а при двух открытых окнах — 47 градусов, что для взрослого еще не смертельно, но все же опасно. Впрочем, все зависит от здоровья человека и конкретных обстоятельств. Объяснение, почему при двух приоткрытых окнах кривая такая ломаная, достаточно простое — это связано со сквозняком, который периодически возникает, и температура при этом скачет.

В связи с проведенными исследованиями специалисты ADAC очередной раз напоминают: никогда не оставляйте детей или домашних животных в запертом автомобиле. При сильной жаре (пока мы ее, правда, не испытываем, но, например, жители Франции уже которую неделю не находят от нее себе места) может быть затруднено управление автомобилем, водитель быстро устает и теряет концентрацию внимания. Специалисты ADAC дают несколько рекомендаций, как облегчить свое состояние в жару или не доводить организм по перегрева.

Следует избегать самой сильной полуденной жары. Начинать длительные поездки нужно рано утром или поздно вечером.

Перед началом движения следует тщательно проветрить раскаленный на солнце автомобиль — устроить сквозняк, открыть все двери и люк, если он есть.

Кондиционер не следует включать на максимальную мощность, а воздушные потоки во избежание простуды следует направлять в район плеч пассажиров или на стекло.

Комфортная температура в салоне должна колебаться от 22 °C до 25 °С.

Чтобы быстро охладить автомобиль, нужно выставить кондиционер на некоторое время в режим рециркуляции воздуха.

В жару следует пить много жидкости: не менее 3 литров в день.

Одежда должна быть свободной, легкой и предпочтительно из натуральных материалов.

Если сиденья в машине кожаные, следует учитывать, что они сильно нагреваются, поэтому не стоит надевать в жару короткие юбки и шорты.

То же самое относится к кожаному рулю: не стоит хвататься за него, после того как машина длительное время простояла на солнце.

Справка

(Сколько времени человеческий организм способен переносить жару).

Все зависит от влажности. В совершенно сухом воздухе испарение происходит интенсивно, что позволяет человеку выдержать температуру до 65,5 °С в течение нескольких часов. Если же влажность воздуха равна 100%, то внутренняя температура тела начинает повышаться уже при температуре окружающей среды 34,4 °С. Ученые проводили исследования, чтобы определить наиболее высокую температуру, которую способен выдержать человек. Так, +71 градус по Цельсию человек выдерживает в течение одного часа, +82 оC — 49 минут, +93 оC — 33 минуты, а +104 °C — только 26 минут. Считается, что предельная температура, при которой человек способен дышать, равна примерно +116 °C. Впрочем, в Бельгии в 1958 году был зафиксирован случай, когда человек несколько минут находился в термокамере при температуре +200 °C. Но это скорее единичный случай.

Существует множество различных приспособлений, позволяющих защитить автомобиль от солнца. Подробнее об этом расскажет наш автор в материале «Альтернатива тонировке».

Простые рекомендации, как быстро охладить салон, дает другой наш редактор, Михаил Колодочкин.



Фото: ADAC, carcanyon.com