Госдума доработает закон о штрафах за парковку на газонах

Согласно изначальной задумке законотворцев, водителей, оставляющих свои транспортные средства на газонах, планируется штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей. Однако проблема в том, что в федеральном законодательстве отсутствует понятие «газон».

Еще в феврале Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента рассмотреть законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за проезд или стоянку автомобилей на газонах, но окончательно он до сих пор не сформулирован. Председатель комитета Павел Крашенинников объясняет это так (цитата, приведенная информагентством ТАСС):

«В федеральном законодательстве отсутствует определение понятия „газон“. А понятие „озелененные территории“ хоть и введено в действующее законодательство с 2009 года, но содержание этого термина до настоящего времени не раскрыто. Такая юридическая неопределенность используемых в проекте терминов несет в себе риск неограниченного усмотрения в процессе правоприменения его положений. Этот риск необходимо исключить, доработав законопроект».

Крашенинников отметил еще такой нюанс: если газон примыкает к проезжей части, то он является элементом дороги, и тогда нарушениями за парковку на нем должны заниматься сотрудники ГИБДД. Если же газон примыкает к тротуару, то это уже не элемент дороги, а значит Госавтоинспекция заниматься такими случаями не должна. Кроме того, в комитете считают, что необходимо уточнить перечень объектов благоустройства и озелененных участков.

Напомним, что в ряде регионов водителей уже штрафуют на 5 тысяч рублей за парковку на газонах, однако поскольку в федеральном законе ответственность за такое правонарушение четко не прописана, то водители могут обжаловать штраф в Верховном суде.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

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Комментарии (15)

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Леушин Андрей

Посмотрите на карте территорию Японии, затем посмотрите на размеры России, к тому же учтите, что в Японии пригодна 1/4 этой территории (остальную часть занимают горы), может тогда поймете, что ссылаться на японский опыт или сингапурский мягко говоря некорректно

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0

В Японии машину не продадут пока вы не купите себе машиноместо.

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0

На фото именно газон и изображен! ))) Может, лучше все-таки полоску этого «газона» заасфальтировать и сделать парковочные места? По крайней мере грязи не будет...

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0

Сначала надо принять закон о создании парковочных мест.Прежде чем штрафовать за невыполнение закона надо создать условия для соблюдения закона.

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+3

Им же надо ренновацию Москвы делать, за наш счет и будут сносить и строить

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0

Застройщики думают только о прибыли и не более, тупые мозги у них, строят как попало и где попало,хоть бы одного посадили, так это все от властей и идет, они же сами и разрешают строить потому что у одной кормушки сидят.

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0

Может, сначала штраф для застройщиков за отсутствие нормативных парковочных мест?
И штраф для минстроя РФ, который эти нормы с 198Х года не пересматривал?
Иначе похоже на то, как если бы ввели обязательный штраф для все тех, у кого больше трех конечностей.

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+3

С одной стороны, парковка на газоне — это очень плохо. А с другой стороны, где ещё парковаться, если наши застройщики думают только о том, как бы побольше домов впихнуть на квадратный километр, а не о том, чтобы обеспечить офисный центр, супермаркет или жилой дом должной инфраструктурой?

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0
Жильцов Николай

Если за парковку на газонах всех нещадно драть, то проблема с офисной парковкой решится сама собой. Сейчас ведь как: парковка это проблема работников, они заставляют все газоны под миловидным предлогом «а что делать, больше негде» и это вроде всех устраивает, так как ответственности никто не несет. Если эта лавочка прикроется то работники будут при приеме на работу выбирать место, где есть нормальные парковки, а значит и сдавать в аренду офисы без парковок будет проблематичнее... Придется строить, чтобы нормально сдавать помещения в аренду.

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0

Этот закон можно принять только после введения закона о парковочных местах. Учитывая плотность застройки, то если парковочных мест нет, то кроме как на газонах машину не поставишь.
С одной стороны застройщики должны понимать, что у них не купят жилье, если нет должного количества парковочных мест (в этом случае нужно начать безбожно штрафовать за парковку на газонах), а с другой стороны в стране много старого жилья, которое строилось по другим нормам. И как теперь обязать ДУКи организовывать парковку?

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+4

В последнее время, борьба с автомобилистами идет полным ходом!!!

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+1
Безымянный

Не с автомобилистами, а с быдлом, портящим внешний вид города.

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+2
MaMoHTuK

Ага, те кто платит 3 дорога за бензин — быдло; оплачивает непомерную, грабительскую страховку — быдло; платит налог практически за воздух — быдло; 3-жды оплачивает дорогу по которой едет (налогами, когда строят; бензином; да и дорога та платная, если новостроенная) — быдло!
Хорошая логика у Вас! Людей в угол загоняют, автопром подкармливают, чтобы не загнулся, а кормежку эту компенсируют с автомобилистов, машин становится больше, а инфраструктура не развивается — ничего удивительного что в таких условиях люди паркуются туда, куда могут, не у всех и совсем не всегда есть выбор — не однократно попадал в ситуацию, когда приезжая ночью парковаться приходится за 3 двора от дома и это даже при наличии 3-х!! платных парковок рядом! (Они тоже заряты)

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+2
Константин Лисин

Быдлом я всех автомобилистов не называл, а вот те, кто сознательно плюет на то, что своей помойкой поганит (причем реально поганит) газон и превращает его в кусок грязи вместо того, чтобы протащить свою ж... лишние несколько сот метров или поставить машину на платную парковку, которые обычно тоже можно найти — это действительно быдло, которых надо драть рублем, ибо достали уже.
А логика, согласен, у меня логика хорошая, а вот у Вас, похоже, ее нет вообще. То, что Вы перечислили, называется всего лишь отмазками вроде «все воруют, значит и мне можно». Если Вы считаете, что автолюбители платят слишком много денег и даже если допустить, что это действительно так, то это все равно не дает Вам никакого права мешать пешеходам на тротуаре, затруднять движение других тс, поганить газоны и.т.д.

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0
MaMoHTuK

У вас говорящий ник.Вы отстали от жизни.

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