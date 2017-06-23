Госдума доработает закон о штрафах за парковку на газонах

Согласно изначальной задумке законотворцев, водителей, оставляющих свои транспортные средства на газонах, планируется штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей. Однако проблема в том, что в федеральном законодательстве отсутствует понятие «газон».

Еще в феврале Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента рассмотреть законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за проезд или стоянку автомобилей на газонах, но окончательно он до сих пор не сформулирован. Председатель комитета Павел Крашенинников объясняет это так (цитата, приведенная информагентством ТАСС):

«В федеральном законодательстве отсутствует определение понятия „газон“. А понятие „озелененные территории“ хоть и введено в действующее законодательство с 2009 года, но содержание этого термина до настоящего времени не раскрыто. Такая юридическая неопределенность используемых в проекте терминов несет в себе риск неограниченного усмотрения в процессе правоприменения его положений. Этот риск необходимо исключить, доработав законопроект».

Крашенинников отметил еще такой нюанс: если газон примыкает к проезжей части, то он является элементом дороги, и тогда нарушениями за парковку на нем должны заниматься сотрудники ГИБДД. Если же газон примыкает к тротуару, то это уже не элемент дороги, а значит Госавтоинспекция заниматься такими случаями не должна. Кроме того, в комитете считают, что необходимо уточнить перечень объектов благоустройства и озелененных участков.

Напомним, что в ряде регионов водителей уже штрафуют на 5 тысяч рублей за парковку на газонах, однако поскольку в федеральном законе ответственность за такое правонарушение четко не прописана, то водители могут обжаловать штраф в Верховном суде.

Недавно в Новосибирске автолюбители поймали пенсионерку, портившую припаркованные на газоне машины.

О личном опыте борьбы с парковкой на газонах можно почитать в материале нашего эксперта.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС