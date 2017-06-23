Сегодня ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» празднует своеобразный юбилей — эвакуирован миллионный автомобиль. Владелец Volvo незаконно покусился на стоянку для инвалидов, а заодно и «прославился» на всю Москву.

Автомобиль Volvo отправился на спецстоянку на Южнопортовой улице за незаконную парковку на месте для инвалидов, об этом сообщил агентству ТАСС руководитель АМПП Александр Гривняк.

Он считает свою работу крайне важной, ведь она помогает городу бороться с пробками и поддерживать безопасность. Миллион автомобилей — это «улов» службы за три года, и все они принадлежат нарушителям ПДД. Сегодняшний нарушитель был выявлен инспектором ГИБДД во время патрулирования в Северо-Восточном административном округе столицы.

Решение о перемещении автомобилей на штрафстоянку принимают инспекторы ГИБДД либо Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Чаще всего нарушения происходят на пешеходных переходах или вблизи них, на трамвайных путях, железнодорожных переездах, в туннелях, на остановках общественного транспорта, а также в местах, где установлены знаки 3.27 и 3.28 («Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена»).

Информирование москвичей об эвакуированных автомобилях налажено достаточно четко: нужно позвонить с мобильного телефона на короткий номер 3210 или на городской номер 8 (495) 539-54-54 и назвать номер автомобиля.

В мае на штрафстоянку стали эвакуировать и автомобили без номеров, объяснили это необходимость борьбы с терроризмом. По мнению столичных властей, машина «инкогнито» может быть начинена взрывчаткой! На штрафстоянке специально обученные люди досматривают машины, если взрывчатка не найдена, машину возвращают владельцу. По крайней мере, так утверждается.

Впрочем, во время проверки прокуратурой работы столичных парковочных служб были выявлены и многочисленные нарушения. Столичные власти обещали усилить контроль за работой инспекторов.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС