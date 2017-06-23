В городах-миллионниках посчитали иномарки

В среднем по России доля иномарок составляет 59%, и только два города — Волгоград и Самара — недотягивают до общероссийского уровня.

Исследование парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2017 года провело аналитическое агентство «Автостат». Оценивались города, население которых насчитывает не менее 1 млн жителей. Лидером по доле иномарок в своем парке, разумеется, стала Москва — здесь при парке в 3 782 800 автомобилей 80% составляют иномарки. Немногим отстает Санкт-Петербург — машин здесь в 2,2 раза меньше — 1 665 300 шт., но доля иномарок практически та же — 79,6%.

Превышает 70% доля иномарок в таких городах, как Новосибирск (77,7%), Екатеринбург (73,3%), Красноярск (72,7%) и Ростов-на-Дону (70,7%). В Нижнем Новгороде иномарок 68,9%, в Казани — 67,3%, в Уфе — 67%, в Перми — 66,8%, в Челябинске — 65,2%, в Омске — 62,6% и в Воронеже — 60,7%. Ниже общероссийского этот показатель только в Волгограде — 58,8%, и Самаре — 57,2%.

Но в целом по России, конечно, иномарок гораздо меньше, чем в миллионниках, где это обусловлено более высоким уровнем жизни.

В России уже несколько месяцев подряд растут автопродажи: так, в мае рынок легковых автомобилей поднялся на 14,7%, достигнув 124 990 штук. Впрочем, обольщаться не стоит, до этого он все время падал, в результате база оказалась крайне низкой.

Практически во всех регионах продажи выросли, в минусе оказались лишь Москва и Удмуртия.

Фото: Роман Пименов/ТАСС