Отчаянный американский малый разогнал реплику легендарной Shelby Cobra до небывалых скоростей. Столь быстро сверхбрутальный родстер еще не ездил.

Superformance Cobra — это настоящий монстр. Какой-нибудь Porsche сражает техническим совершенством, а родстер, свято охраняющий традиции Shelby Cobra шестидесятых годов, полагается на грубое очарование и дает почувствовать первобытную необузданную мощь. А как быстро умеет ездить это чудище?

Вы удивитесь, но рекорд скорости для дорожной Кобры был установлен… в 1967 году Диком Смитом. Он умудрился разогнать бестию до 319 км/ч, казавшихся невероятными в то время. Достижение оставалось непокоренным полвека, и вот, наконец, наступил знаменательный момент. Новый рекорд установил Тед Таормина, владеющий сервисом по обслуживанию суперкаров и разной экзотики. К заезду, состоявшемуся на территории аэропорта в Мохаве, Калифорния, он готовил свой Superformance MkIII, оснащенный 7,0-литровой «восьмеркой», развивающей — внимание! — 690 л.с. и 963 Нм. Автомобиль получил диффузор, алюминиевые пластины под днищем, а также другие пружины и амортизаторы. В первом заезде Cobra показала 272 км/ч. Дальше — больше: 306 км/ч и рекордные 324 км/ч. Об эмоциях водителя этого пушечного ядра, разменивающего четвертую сотню, остается только догадываться.

Что касается титула быстрейшего серийного автомобиля, то на него претендуют Bugatti Chiron и Hennessey Venom F5.

Фото: Superformance