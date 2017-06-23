Знак «Дети в машине» может стать обязательным для родителей-водителей

Многие водители, у которых есть дети, добровольно наносят на кузов автомобиля наклейки, призывающие соседей по потоку к осторожности. В Мосгордуме считают, что использование таких наклеек необходимо оформить законодательно.

Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям и по совместительству директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева считает, что необходимо обязать водителей размещать на личном автомобиле знак «Ребенок в автомобиле» при перевозке детей, ее слова цитирует агентство городских новостей «Москва»:

«В целом, введение такого знака как обязательного я поддерживаю. Думаю, при виде его водители других автомобилей будут внимательнее относиться к машинам с маленькими пассажирами».

Согласно действующему законодательству, специальный знак на транспортном средстве необходим лишь при групповой перевозке детей, а на личных автомобилях его использование никак не регламентировано, поэтому на рынке предлагается дикое разнообразие всевозможных стикеров и табличек, из которых порой сложно понять, что речь идет именно о детях — настолько бурная фантазия у дизайнеров.

Введение обязательного единого знака позволит водителям быстро и безошибочно узнавать в потоке машины, в которых едут маленькие пассажиры, и быть в отношении них предельно внимательными.

  • Наличие детей в салоне, к сожалению, не всегда автоматически делает взрослых здравомыслящими: недавно мы рассказывали о случае в Саратове, где на машину в ребенком внутри напал вооруженный мачете мужчина.
  • МВД предлагает снизить минимальный возраст, по достижении которого ребенка можно пристегивать как взрослого — штатным трехточечным ремнем. Не опасно ли это? Эксперты «За рулем» провели серию краш-тестов и узнали ответ.

Фото: aguaga.ru, YouTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (9)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Заняться больше нечем могордуме? д.....,б...

Ответить#
0

«Думаю, при виде его водители других автомобилей будут внимательнее относиться к машинам с маленькими пассажирами»
Чушь. Всем плевать. А вот для ДПС такой знак лишний раз остановить на предмет детского кресла.

Ответить#
+1

Они хотят полностью завесить и без того маленькое заднее стекло автомобиля?
А теперь представим, что за рулем будет глухонемой родитель со стажем менее 2-х лет на шипованных шинах!

Ответить#
0
Lumi

Все наклейки надо вешать на  гос. номер.

Ответить#
+2

Меня эти «ребенок в машине» бесят. Кто-то купил люльку, пару раз перевез дите и 99% времени ездит один, а значок торчит. Че ты добиваешься, его повесив? Что я тебя таранить в зад не буду? А так бы — таранил что ли? Скорее просто элемент позерства, вот мол «я успешный семьянин». «Ну и [у нас не ругаются] с тобой, золотая рыбка», у большинства в потоке свои дети есть, но не трясут же этим как трусами на палке.

Ответить#
+4

Заняться в этой стране больше нечем — дороги отличные, люди по сезону меняют не колёса а автомобили, пенсионеры отдыхают на фешенебельных иностранных курортах, а американцы, немцы и англичане ездят в Россию работать гастарбайтерами.

Ответить#
+4

Очередной бред чиновников.Если уж скорую помощь не пропускают...
Что тогда говорить о наклейках.
Видимо кто-то построил свой маленький заводик по производству наклеек.

Ответить#
+3

Пускай лепят любые наклейки но в случае аварии своя жизнь дороже.

Ответить#
0

Да че там, давайте сразу заклеивать заднее стекло табличкой «Все оплатил» да так, чтобы целиком, без возможности обзора, зачем вся эта тягомуть, по одной долго слишком!

Ответить#
+3