Знак «Дети в машине» может стать обязательным для родителей-водителей

Многие водители, у которых есть дети, добровольно наносят на кузов автомобиля наклейки, призывающие соседей по потоку к осторожности. В Мосгордуме считают, что использование таких наклеек необходимо оформить законодательно.

Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям и по совместительству директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева считает, что необходимо обязать водителей размещать на личном автомобиле знак «Ребенок в автомобиле» при перевозке детей, ее слова цитирует агентство городских новостей «Москва»:

«В целом, введение такого знака как обязательного я поддерживаю. Думаю, при виде его водители других автомобилей будут внимательнее относиться к машинам с маленькими пассажирами».

Согласно действующему законодательству, специальный знак на транспортном средстве необходим лишь при групповой перевозке детей, а на личных автомобилях его использование никак не регламентировано, поэтому на рынке предлагается дикое разнообразие всевозможных стикеров и табличек, из которых порой сложно понять, что речь идет именно о детях — настолько бурная фантазия у дизайнеров.

Введение обязательного единого знака позволит водителям быстро и безошибочно узнавать в потоке машины, в которых едут маленькие пассажиры, и быть в отношении них предельно внимательными.

Наличие детей в салоне, к сожалению, не всегда автоматически делает взрослых здравомыслящими: недавно мы рассказывали о случае в Саратове, где на машину в ребенком внутри напал вооруженный мачете мужчина.

МВД предлагает снизить минимальный возраст, по достижении которого ребенка можно пристегивать как взрослого — штатным трехточечным ремнем. Не опасно ли это? Эксперты «За рулем» провели серию краш-тестов и узнали ответ.

Фото: aguaga.ru, YouTube