Беременная женщина расколотила автомобиль, чтобы свалить вину на полицейских

Пьяную дамочку за рулем «десятки» полицейские задержали в городе Волжский. Она не просто ехала сама, но и везла с собой шестерых детей и мужа.

А еще отчаянная дама была глубоко беременна, и, судя по видео, срок уже совсем не маленький. Инспекторы ГИБДД заинтересовались автомобилем, заметив его странные маневры. К тому же он был буквально набит детьми (а между ними затерялся и муж). Речь водительницы оказалась бессвязной, позднее медэкспертиза показала 0,785 промилле в крови женщины. Кроме того, у транспортного средства была аннулирована регистрация, так как новые хозяева не позаботились поставить машину на учет. Вдобавок ко всему женщина призналась, что 4 года назад уже была лишена прав за пьяную езду.

Полицейские приняли решение отогнать автомобиль на штрафстоянку, но женщина вдруг повела себя крайне агрессивно. Она схватила монтировку и стала колошматить по легковушке, объясняя по ходу полицейским, что повесит все это на них. Даже видавшие виды стражи порядка были в растерянности, не понимая, как приструнить разбушевавшуюся дамочку. Той было невдомек, что ее усилия напрасны: всю историю снял видеорегистратор полицейского автомобиля.

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Фото, видео: YouTube