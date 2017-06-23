КАМАЗ собирается повысить зарплаты рабочим

Произойдет это уже в октябре, заявил заместитель гендиректора по управлению персоналом и организационному развитию Александр Ушенин.

В октябре работникам КАМАЗа проиндексируют зарплату на 5%, заявил замгендиректора предприятия Александр Ушенин. С начала года средняя зарплата на заводе составила 29,5 тыс. рублей. Вспомогательные рабочие получают 26 тыс., сотрудники конвейера — 28 тыс., руководители, специалисты и служащие — 36 тыс. рублей.

Уникальные специалисты, обладающие особыми навыками, могут за счет различных добавок получать до 40 тысяч рублей.

Сейчас на предприятии трудится 32 925 человек (в 2016 году — 33 401),сообщает «Финмаркет». В ежеквартальном отчете КАМАЗа указывалось, что в 1-м квартале 2017 г. фонд начисленной заработной платы составил 2,76 млрд руб. (12,81 млрд руб. — за весь 2016 г.).

Между тем рынок грузовиков растет и дела у КАМАЗа идут неплохо. Так, в апреле продажи автогиганта выросли на 27,4%, до 2193 шт.

Прибыль КАМАЗа по итогам 2016 года составила 656 млн рублей. Этого удалось добиться благодаря выводу на рынок новых моделей, гибкой ценовой политике, импортозамещению автокомпонентов и оптимизации издержек.

Фото: КАМАЗ