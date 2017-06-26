Сон и кошмар наяву: чудовищная авария грузовиков

Неисправности DSG и связанные с ними отзывные кампании Амбициозная задумка инженеров всегда требует тщательной разработки и доводки. Однако даже такой подход не всегда гарантирует, что высокотехнологичный агрегат автомобиля не будет огорчать будущих владельцев своей ненадежностью в процессе эксплуатации. Один из таких примеров — семиступенчатая роботизированная коробка передач DSG, которая устанавливается на многие модели концерна Volkswagen. Лада Веста из парка ЗР: испытываем все доступные опции Наш седан в комплектации Luxe оснащен, по меркам класса, весьма щедро. И скептики наверняка уверены, что все это богатство нещадно глючит. Спешу их разочаровать. 666, ААА, АМР и другие «красивые» номера — откуда они пришли Автомобильный номер — это не просто металлическая табличка. Кто-то узнает по ней историю автомобильной культуры разных стран, некоторые самовыражаются. Ну а большинство наших сограждан мечтает избежать наказания за нарушения ПДД.