Сон и кошмар наяву: чудовищная авария грузовиков

Всем водителям известно, что рядом с фурами стоит быть особо внимательными. Если с ней что-нибудь начнет происходить на шоссе, мало кто увернется. А уж если водитель тяжеловоза заснет за рулем... Именно такой случай и запечатлел видеорегистратор грузовика на шоссе во Флориде. Водитель, «убравший» автора ролика, перевозил песок и заснул в пути. Он отделался переломами ног и порезами, но остался жив. Второй драйвер получил травму шеи.
- Встреча легковушек и грузовиков крайне нежелательна. Тяжеловес способен превратить лихача в подобие бильярдного шара, как в этом видео.
- Нередко автомобилисты сами провоцируют столкновения с траками, перестраиваясь в мертвой зоне гиганта. Но бывает и иначе — водители грузовиков сами не видят легковушки, находящиеся поблизости.
Фото, видео: YouTube