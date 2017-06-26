Один из самых дорогих «британцев» в истории — это не роскошный седан, а настоящий «гонщик», выпущенный мизерным тиражом.

Список самых дорогих автомобилей в мире, проданных на аукционе, — это гимн итальянскому автопрому: львиную долю в перечне составляют Ferrari, а возглавляет его купе 250 GTO 1962 года, ушедшее с молотка в 2014 году за более чем 38 млн долларов. Британские автомобили подобными достижениями похвастать не могут, но, возможно, только пока. Cамый дорогой из них на сегодня — Jaguar D-Type, выпущенный в 1955 году: новый владелец выложил за него 21,780 млн долларов! Впрочем, не исключено, что рекорд будет перекрыт уже в августе гоночным Aston Martin DBR1 1956 года в рамках аукциона RM Sotheby's.

В пятидесятые компания выпустила лишь пять экземпляров DBR1 для состязаний на выносливость, и зеленый красавец был первым. Успехов в 24-часовом марафоне в Ле-Мане он не добился, но победил в тысячекилометровом заезде на Нюрбургринге в 1959 году, и за его штурвалом побывали такие легендарные гонщики, как Кэрролл Шелби, Джек Брэбхем и Стирлинг Мосс. Автомобиль находится в оригинальном состоянии, условным новоделом можно считать лишь откапиталенный рядный шестицилиндровый двигатель. Посмотрим, обойдет ли DBR1 земляка в «гонке за миллионы».



Aston Martin, как истинно британская марка, очень ревностно относится к своему прошлому и с радостью возвращает в него своих клиентов. В начале этого года стало известно о выпуске ограниченной партии спорткаров DB4 GT почти шестидесятилетней давности.

В начале этого года стало известно о выпуске ограниченной партии спорткаров DB4 GT почти шестидесятилетней давности. Главной премьерой фирмы Aston Martin на весеннем автосалоне в Женеве стал гиперкар Valkyrie с гибридной силовой установкой, развивающей совокупные 1130 «лошадей».

Фото: RM Sotheby's