Обновленный Toyota Land Cruiser Prado — первые фотографии

Изображения пережившего второй рестайлинг внедорожника были опубликованы пользователем социальной сети Instagram. Официальная премьера состоится 12 сентября.

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota > Land Cruiser Prado

Предыдущий рестайлинг Land Cruiser Prado пережил в 2013 году, а сама модель четвертого поколения выпускается с 2009-го. В очередной смене поколений пока необходимости нет (в России Prado стабильно лидирует по продажам среди импортных внедорожников), а вот для небольшого фейслифтинга — самое время. После него Prado стал больше похож на флагманский Land Cruiser 200: на капоте, в частности, появилась центральная продольная выемка, фары утратили «аппендиксы» и стали изящнее, фальшрадиаторная решетка теперь выглядит менее массивной, круглые противотумарки уступили место четырехугольным.

Корма практически не изменилась: лишь фонари сделаны более рельефными. В салоне новые руль, щиток приборов и центральная консоль — детально разглядеть изменения пока, к сожалению, невозможно.

Ранее ожидалось, что официальная премьера обновленного Prado состоится в июле, но теперь зарубежные СМИ со ссылкой на официальный источник в японской компании называют другую дату — 12 сентября. О сроках выхода рестайлингового внедорожника на российский рынок пока ничего неизвестно.

  • В начале июня британские аналитические агентства WPP и Kantar Millward Brown опубликовали ежегодный рейтинг ста самых дорогих мировых брендов. В автомобильном сегменте по-прежнему лидирует Toyota.
  • Осенью прошлого года Toyota представила на тюнинг-шоу SEMA монструозный тюнинг-проект на базе рамного внедорожника Land Cruiser. Весной 2000-сильную машину опробовали в деле и сумели разогнать ее до 370 км/ч. Таким образом, «крузак» стал самым быстрым в мире внедорожником.

Обновленный Toyota Land Cruiser Prado — первые фотографии

Фото: hamad1two3/Instagram

Обновленный Toyota Land Cruiser Prado — первые фотографии
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado

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Комментарии (15)

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На кой [у нас не ругаются] этот самосвал без кузова нужен? Да ещё и с подушкой таката...

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0

Слезливые фары надолго не задержались, теперь выглядит по-солиднее.

За 3 млн это будет дизель, 6АКПП и всё необходимое: климат, круиз, попогревы, камера заднего вида и даже электропривод обоих сидений. Отличное предложение за эти деньги.

Хотя время разгона 12.7 это целая вечность, мдэ.

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0
Demitrius

Достоинства Prado, особенно дизельного, совсем не в разгоне до сотни и не в езде по ровным дорогам, где он едет так себе (особенно по сравнению с легковыми автомобилями сравнимой цены) Там где Prado должен ездить это всё ни к чему.

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0
Зимин Влад

Это в каком-нибудь идеальном вымышленном мирке LC прадо ездит по говнам. В реальной жизни же туда ездит только один из десяти владельцев крузаков (включая 200-ый), а девять из десяти в лучшем случае если раз в год куда-то выберутся с дороги.
Буквально вчера общался с одним из владельцев прадо, который тоже, разумеется, не эксплуатирует прадо вне дорог. Но он очень доволен как мягко ездить по городу и трассе (ещё бы, с 65-м профилем шин :))

В общем, прадо берут не для бездорожья. По крайней мере, в России точно.

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0
Demitrius

Я же написал «там где Prado ДОЛЖЕН ездить». То, что 95 внедорожников из 100 не видят бездорожья сложнее накатанной грунтовки к пляжу и укатанного снега зимой всем и так известно. Но это не значит, что LC сделан для этого.
У меня есть состоятельный знакомый который поменял Туарега на LC200 и съездив на море плевался потому, что его жену укачивало, а управляемость у Кукурузера по сравнению с Туарегом вообще никакая — «поворачиваешь руль и ждёшь пока Кукурузер поймёт, что от него хотят». До этого катаясь в городе и при коротких поездках за город LC его устраивал. В итоге LC200 был продан и куплен Кайен.
Машины знакомый берёт только новые и меняет обычно через 2–3 года. Кукурузер продал через полгода.

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0
Зимин Влад

Вы поймите разницу между вашим воображаемым мирком и реальным.

В реальном мире есть люди, у которых есть деньги и которые тратят их как считают нужным. Они покупают Прадо для себя, а не для того, чтобы некий Влад на сеате рассказал им, где ездить, а где не ездить :)

Будь у меня свободные 3 ляма, я бы тоже взял Прадо и точно также его берёг, т.к. у него полно преимуществ помимо внедорожности. А для бездорожья есть нивы и патриоты, которые банально не жалко.

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0
Demitrius

Я кого-то учил где кому ездить? Я написал, что Прадо обычно используют не в тех условиях на которые он рассчитан и что «некоторые» ожидают от него того, к чему он не приспособлен, например ставить рекорды в гонках с места — «время разгона 12.7 это целая вечность, мдэ.»
То, что я пишу это моё мнение и мне по барабану, что кому-то оно не нравится. Люди с деньгами пусть хоть на тракторах по автобанам катаются — это их личное дело. Но трактора от этого спорткарами не станут.

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0

Нынешний лучше. Стал УАЗ Идиот.

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-2

Когда же поставят нормальный 6 цил. дизель на 250 л.с. и 8 ст коробку?

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0

Хороший, надежный и очень распространенный автомобиль.

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+1

заднюю дверь опять оставили открываться как у холодильника?

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+1
О. Евгений

А  в чем проблема? Это же удобнее.

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+1
MaMoHTuK

Удобнее?! Без комментариев.

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-1

Красота! Наконец-то убрали эти [...неприличное слово...] передние фары. Это единственное, что не нравилось в Прадо...

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+1

Морду лица хорошо подправили. Старые фары выглядели не айс.

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+2