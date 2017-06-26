Изображения пережившего второй рестайлинг внедорожника были опубликованы пользователем социальной сети Instagram. Официальная премьера состоится 12 сентября.

Предыдущий рестайлинг Land Cruiser Prado пережил в 2013 году, а сама модель четвертого поколения выпускается с 2009-го. В очередной смене поколений пока необходимости нет (в России Prado стабильно лидирует по продажам среди импортных внедорожников), а вот для небольшого фейслифтинга — самое время. После него Prado стал больше похож на флагманский Land Cruiser 200: на капоте, в частности, появилась центральная продольная выемка, фары утратили «аппендиксы» и стали изящнее, фальшрадиаторная решетка теперь выглядит менее массивной, круглые противотумарки уступили место четырехугольным.

Корма практически не изменилась: лишь фонари сделаны более рельефными. В салоне новые руль, щиток приборов и центральная консоль — детально разглядеть изменения пока, к сожалению, невозможно.

Ранее ожидалось, что официальная премьера обновленного Prado состоится в июле, но теперь зарубежные СМИ со ссылкой на официальный источник в японской компании называют другую дату — 12 сентября. О сроках выхода рестайлингового внедорожника на российский рынок пока ничего неизвестно.

В начале июня британские аналитические агентства WPP и Kantar Millward Brown опубликовали ежегодный рейтинг ста самых дорогих мировых брендов. В автомобильном сегменте по-прежнему лидирует Toyota.

Осенью прошлого года Toyota представила на тюнинг-шоу SEMA монструозный тюнинг-проект на базе рамного внедорожника Land Cruiser. Весной 2000-сильную машину опробовали в деле и сумели разогнать ее до 370 км/ч. Таким образом, «крузак» стал самым быстрым в мире внедорожником.

Фото: hamad1two3/Instagram