Рядовая встреча на дороге раньше, скорее всего, закончилась бы «барашком в бумажке», только теперь нашего автомобилиста голыми руками не возьмешь, он вооружен беспристрастным видеорегистратором.

Инспектор ГИБДД Леонов, остановивший водителя, вкрадчиво начинает ему доказывать, что он, перестраиваясь, пересек двойную сплошную линию разметки. Но за рулем явно человек бывалый, он спокойно отстаивает свои права, утверждая, что пересечение произошло в районе прерывистой линии, в этом месте был конец всех ограничений, и завершил он маневр до начала сплошной. А под конец кивает на видеорегистратор. При виде прибора инспектор заметно скучнеет и, промямлив «мне показалось», сдает позиции.

А вот насчет того, вымогатель ли он или ему действительно показалось, мнения пользователей соцсети разошлись. Все же явных признаков нет, но, как говорится, что-то подсказывает...

Из комментариев к видео:

Bars Podolsk: «Взгляд инспектора на регистратор — и сразу тон вежливый стал)))»

Smirnovallex: «Хорошо хоть регистратор есть. А то бы он схему красиво нарисовал...»

Российская Федерация: «Ну и где развод? что он не человек? ошибся и извинился. Ничего от тебя не требовал, из-за таких как ты, автор, всех под одну гребенку метут».

Фото, видео: YouTube