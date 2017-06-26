Развод на «встречку», или Когда кажется — креститься надо

Рядовая встреча на дороге раньше, скорее всего, закончилась бы «барашком в бумажке», только теперь нашего автомобилиста голыми руками не возьмешь, он вооружен беспристрастным видеорегистратором.

Инспектор ГИБДД Леонов, остановивший водителя, вкрадчиво начинает ему доказывать, что он, перестраиваясь, пересек двойную сплошную линию разметки. Но за рулем явно человек бывалый, он спокойно отстаивает свои права, утверждая, что пересечение произошло в районе прерывистой линии, в этом месте был конец всех ограничений, и завершил он маневр до начала сплошной. А под конец кивает на видеорегистратор. При виде прибора инспектор заметно скучнеет и, промямлив «мне показалось», сдает позиции.

А вот насчет того, вымогатель ли он или ему действительно показалось, мнения пользователей соцсети разошлись. Все же явных признаков нет, но, как говорится, что-то подсказывает...

Из комментариев к видео:

Bars Podolsk: «Взгляд инспектора на регистратор — и сразу тон вежливый стал)))»
Smirnovallex: «Хорошо хоть регистратор есть. А то бы он схему красиво нарисовал...»
Российская Федерация: «Ну и где развод? что он не человек? ошибся и извинился. Ничего от тебя не требовал, из-за таких как ты, автор, всех под одну гребенку метут».

Фото, видео: YouTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (5)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Это ГИБДДшник лох. Меня так развели и даже мое видео к делу приложили. В итоге — полгода, три судебные инстанции и «нет основания не доверять» = 5 тыс. рублей в кассу и свободны. На суды потратил около 10 тыс.руб. косвенных расходов. Правда ГИБДДшник работал на «план» — месяц закрыть.
Мировой судья так и сказал: «Что тебе 5 тыс. жалко что ли?»

Ответить#
+4

А почему копипастер ЗР скопипастила сюда всего 3 коммента с ю-туба, а не все 95 ?!
Непорядок — старательнее нужно копипастить, полнее....

Ответить#
+1
Шурик

Уважаемый, Шурик! Это цитаты наиболее любопытных, на мой взгляд, высказываний пользователей. Они подписаны, у них есть авторство. В чем ваша претензия? Когда цитируют Собянина или Путина, вы же не возмущаетесь? И, пожалуйста, если вас не затруднит, тон смените.

Ответить#
0
Алексеева Елена

Кем, кем цитаты подписаны, чьё, чьё авторство ? Авторство Bars Podolsk, Smirnovallex и Российская Федерация ? Это что за авторы такие, которых вы сравниваете с Путиным и Собяниным ?

«Всё смешалось в дома Облонских.... кони/люди, мухи/котлеты....„(С)

Про ТОН НИЧЕГО не понял — как сменить, что сменить, почему сменить ?

Желаю творческих успехов в дальнейшем копипасте всего Ю-Туба на страницы сайта ЗР ! И ПОБОЛЬШЕ, ПОБОЛЬШЕ .....

Ответить#
0

У меня 10 лет назад первый видеорегистратор окупился через неделю после приобретения в точно такой же ситуации. Только там ещё и у гаишников была камера которая снимала всё «как надо». Не будь видеорегистратора... (((

Ответить#
+4