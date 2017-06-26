«Главному бракоделу в истории мирового автопрома пришел конец»

Компания Takata, из-за дефектных подушек безопасности которой в мире погибло по меньшей мере 17 человек и отозваны сотни миллионов автомобилей, начала процедуру банкротства. Часть бизнеса впоследствии будет продана.

Заявления о банкротстве были поданы одновременно в Японии и США, задолженность Такаты перед кредиторами, по данным Reuters, составляет порядка 15 млн долларов. После процедуры банкротства, которая закончится ориентировочно в первом квартале 2018 года, структурные подразделения компании, отвечающие за ремни безопасности и детские автокресла, будут проданы за 1,59 млрд долларов американской фирме Key Safety Systems (KSS). Производство же эйрбэгов будет реструктуризировано, отзывные кампании по замене бракованных изделий продлятся как минимум до конца 2019 года.

Первые отзывы машин из-за проблемных подушек безопасности Takata начались еще в 2008 году, но по-настоящему глобальной проблема стала в последние два-три года, затронув 19 производителей и сотни миллионов автомобилей по всему миру. Точное число пока неизвестно, но уже сейчас ясно, что этот отзыв — крупнейший в истории автопрома. Из-за взрывов подушек безопасности Takata зарегистрировано 17 смертей, сотни человек получили травмы разной степени тяжести.

Весной прошлого года Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) опубликовало результаты расследования причин неправильного срабатывания подушек. Выяснилось, что всему виной портящийся со временем реактив — нитрат аммония: он создает в инфляторе избыточное давление, превращая его в гранату: в водителя и пассажира со скоростью пули летят металлические осколки.

Показателен случай с десятой жертвой злосчастных подушек, о котором рассказывал «За рулем». 17-летняя американская студентка на Хонде погибла в результате легкого ДТП, из которого люди обычно выходят максимум с ушибами: официальное медицинское заключение гласит, что смерть наступила в результате рассечения шейной артерии металлическим фрагментом инфлятора…

Замечено также, что чем старее машина, тем выше риск, что эйрбэги Takata в ней сработают неправильно.

В России в связи с бракованными подушками безопасности Takata уже были проведены десятки отзывов, только в этом месяце об очередных сервисных кампаниях объявили Nissan и Subaru.

Фото: Lim Huey Teng/AP/ТАСС