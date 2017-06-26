Toyota рухнула в бассейн отеля. Пострадали 8 человек

Инцидент произошел в воскресенье вечером в одном из районов Лос-Анджелеса. Кроссовер Toyota с предположительно нетрезвым водителем за рулем пробил кирпичное ограждение гостиницы и рухнул в бассейн, в котором плавали дети…

По данным телеканала ABC7, в результате происшествия никто не погиб, но восемь человек получили ранения разной степени тяжести — преимущественно от обломков стены, которую разнес автомобиль. Бассейн, куда упала Тойота, находился на территории отеля Vagabond Inn в лос-анджелесской коммуне Сан-Педро, на момент происшествия в нем плавали несколько детей возрастом от шести до десяти лет, все они впоследствии были доставлены в больницу для осмотра.

Водителя кроссовера спас работник близлежащей заправки: он побежал на место происшествия и увидел, что сидящий за рулем молодой человек лет двадцати задыхается. Сотрудник АЗС отстегнул его ремень и вытащил из машины, затем один из очевидцев сделал водителю искусственное дыхание. Сейчас молодой человек находится в больнице, полиция не исключает, что он потерял контроль над машиной, поскольку был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Куда менее драматичное падение машины в воду случилось в США прошлой зимой: две дамы кружили на машине по складской зоне, не заметили яму для погрузки-разгрузки и рухнули в нее, сохранив при этом удивительное спокойствие духа.

Фото: ABC7 Eyewitness News/twitter