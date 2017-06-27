Новый BMW X3 оказался крупнее старого Х5

Баварская фирма официально представила среднеразмерный кроссовер третьего поколения. Продажи стартуют осенью.

По сравнению с предшественником новый BMW X3 вырос почти по всем ключевым размерам: колесная база увеличилась с 2810 до 2864 мм, длина — с 4657 до 4708 мм, ширина — с 1881 до 1891 мм, и только высота сократилась на 2 мм — с 1678 до 1676 мм. Любопытно, что по определяющим параметрам класса, колесной базе и длине «икс-третий» третьего поколения превзошел даже «икс-пятый» первого поколения, у которого между осями 2820 мм, а длина — 4667 мм. Связано это с тем, что, во-первых, автомобильные классы вообще имеют тенденцию к росту, а, во-вторых, с необходимостью дистанцировать Х3 от младшего Х1, который после переезда на платформу UKL c поперечным расположением силового агрегата сильно прибавил в просторе и стал отнимать покупателей у «икс третьего». Соответственно, можно ожидать, что следующее, четвертое поколение Х5 тоже станет заметно крупнее.

Изменения во внешности носят эволюционный характер. Проще всего новый «икс-третий» отличить от старого спереди: фары теперь визуально отделены от ставших более крупными фирменных ноздрей, а противотуманки не круглые, а вытянутые, шестиугольные, светодиодные.

Кузов прекрасно оптимизирован с точки зрения аэродинамики: с х = 0,29 (раньше был 0,36). Развесовка идеальная — 50:50. Снаряженная масса по сравнению с предшественником снижена на 55 кг. Объем багажника не изменился и варьируется в диапазоне от 550 до 1600 л. Дорожный просвет — 204 мм.

В салоне теперь менее массивная приборная панель с торчащим из центральной консоли 10,2-дюймовым планшетом мультимедийной системы, управлять которой можно жестами. За доплату предложат цветной проекционный дисплей, виртуальный 12,3-дюймовый щиток приборов, трехзонный климат-контроль, интерактивный ключ-гаджет BMW Display Key и ряд других, недоступных прежде опций.

Пневмоподвеска «икс-третьему» по-прежнему не положена, за доплату можно заказать лишь адаптивные амортизаторы либо спортивную М-подвеску.

На старте продаж осенью этого года новый BMW X3 будет доступен в трех модификациях: бензиновой M40i (360 л.с.) и дизельных xDrive20d (190 л.с.) и xDrive30d (265 л.с.), коробка передач у всех — 8-ступенчатый гидромеханический автомат. Ближе к новому году появится бензиновая версия xDrive30i (252 л.с.), весной 2018-го — xDrive20i (184 л.с.) и sDrive20i с задним приводом. Последняя предназначена для американского рынка, в Европе и в России она предлагаться не будет.

Цены пока не объявлены, но наверняка со сменой поколений BMW X3 подорожает. Сейчас самая доступная бензиновая версия xDrive20i кроссовера второго поколения стоит 2 780 000 рублей. В прошлом году BMW X3 приобрели 2824 россиянина, тогда как флагманский Х5 разошелся тиражом 5203 экземпляра и стал самой продаваемой моделью BMW в нашей стране.

В этом месяце фирма BMW представила также лифтбек 6-й серии Gran Turismo нового поколения.

В мае на конкурсе элегантности Villa d'Este дебютировало купе BMW возрожденной 8-й серии.

Фото: BMW