Объезд пробки по обочине? Есть радикальный метод борьбы

Это не авария из-за невнимательности, а настоящее дорожное противостояние. Цель его — прекратить движение по обочине, цена — помятые кузова.

Subaru Impreza
Subaru Impreza

Subaru > Impreza

Jeep Cherokee
Jeep Cherokee

Jeep > Cherokee

Многие, очень многие автомобилисты чувствуют приступ гнева, когда очередной любитель объехать пробку пролетает справа, обдавая стоящих клубами пыли. Действия же вроде частичного выезда на обочину и блокировку движения предпринимают редкие отважные товарищи. Но, оказывается, есть еще один, довольно радикальный способ борьбы с обнаглевшими водителями.

Практикует его некая американская мадам, которая до недавних пор передвигалась на Subaru Impreza, а сейчас отправила машину в кузовной сервис и наслаждается международной славой, пришедшей к ней после громкого инцидента на шоссе. Дама была в ярости из-за проезжающих по обочине машин (белая сплошная линия отмечает край проезжей части на большинстве дорог), и в один прекрасный момент нервы ее сдали. Она частично перекрыла движение, немного выехав за пределы разметки, когда мимо проезжал Jeep Cherokee. Старенькому «кирпичу» досталось по полной программе. Женщина протаранила внедорожник трижды, причем финальный аккорд явно удался — Subaru буквально запрыгнула на него. Оба водителя получили штрафы и неописуемую гамму эмоций.

  • Попытки призвать к ответу обидчика на дороге порой приводят к поистине чудовищным последствиям. Недавно мы рассказывали о конфликте байкера и автомобилиста, который закончился впечатляющей аварией.

Фото: The News Tribune

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Комментарии (3)

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да просто ввести надо лишение прав за езду по обочине и все....сразу [у нас не ругаются] меньше станет.

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=) Добряк

Не величина наказания заставляет отказать от нарушений. А их неотвратимость. Можно хоть смертную казнь ввести — всё равно все там будут ездить потому что всем плевать. И потому что ловят одного на миллион.

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Paschanin Serge

вот тут и надо бы активней разбирать видео от населения.И прекратить порочную практику, когда свидетель доказывает кто был за рулем. Автоматические камеры, которые штрафуют за скорость, что-то не нуждаются в определении водителя — штраф вешается на владельца авто. А если сознательный гражданин придет с видео доказательствами, то его попросят описать водителя и если вдруг он его не видел или не запомнил, то нарушитель избегает наказания по 51 статье конституции. Дебильная практика.

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