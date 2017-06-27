Объезд пробки по обочине? Есть радикальный метод борьбы

Это не авария из-за невнимательности, а настоящее дорожное противостояние. Цель его — прекратить движение по обочине, цена — помятые кузова.

Многие, очень многие автомобилисты чувствуют приступ гнева, когда очередной любитель объехать пробку пролетает справа, обдавая стоящих клубами пыли. Действия же вроде частичного выезда на обочину и блокировку движения предпринимают редкие отважные товарищи. Но, оказывается, есть еще один, довольно радикальный способ борьбы с обнаглевшими водителями.

Практикует его некая американская мадам, которая до недавних пор передвигалась на Subaru Impreza, а сейчас отправила машину в кузовной сервис и наслаждается международной славой, пришедшей к ней после громкого инцидента на шоссе. Дама была в ярости из-за проезжающих по обочине машин (белая сплошная линия отмечает край проезжей части на большинстве дорог), и в один прекрасный момент нервы ее сдали. Она частично перекрыла движение, немного выехав за пределы разметки, когда мимо проезжал Jeep Cherokee. Старенькому «кирпичу» досталось по полной программе. Женщина протаранила внедорожник трижды, причем финальный аккорд явно удался — Subaru буквально запрыгнула на него. Оба водителя получили штрафы и неописуемую гамму эмоций.

Попытки призвать к ответу обидчика на дороге порой приводят к поистине чудовищным последствиям. Недавно мы рассказывали о конфликте байкера и автомобилиста, который закончился впечатляющей аварией.

Фото: The News Tribune