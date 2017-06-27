Безумный тюнинг Rolls-Royce Wraith. За что его так?!...

Благородный британский автомобиль превращается в аляповатое, грубое и сверхмощное средство привлечения внимания. Владелец? Профессиональный лыжник Йон Олссон!

Тюнинг «роллсов» сам по себе кажется идеей богохульно-кощунственной, ведь роскошные седаны, купе и кабриолеты являют собой образец самодостаточности. Кроме того, компания предоставляет огромные возможности по персонализации машин. Но профессиональному шведскому лыжнику Йону Олссону, признанному мастеру эпатажа, негласный закон не писан.

Прежде он владел заряженным универсалом Audi RS 6 Avant, который, увы, сгорел. После этого спортсмен «засветился» на тюнинговом Lamborghini Murcielago SV, а сейчас выбрал для своих экзерсисов… Rolls-Royce Wraith. Внешние навороты в излюбленном олссоновском стиле — пестрая раскраска, багажник на крыше, дополнительная оптика, количество которой заставляет задуматься: а не охотник ли на вампиров наш герой, и прочая мишура. Доработки есть и по технике. Двигатель V12 объемом 6,6 л с двумя турбонагнетателями модифицирован, причем значительно! Мощность выросла с 633 до 810 л.с. Динамика, о которой ничего не сообщается, очевидно, более чем достаточная. Ведь даже стандартный Wraith разменивает сотню за 4,6 с.

Рядом с чудищем Олссона скромным покажется даже Rolls-Royce Wraith от тюнинг-ателье Spofec.

У кабриолета Dawn от знаменитых японских афтермаркет-специалистов Wald International эпатажа не меньше.

Фото, видео: YouTube