Рабочие завода VW бастовали неделю и победили

Пример эффективности профсоюза в очередной раз продемонстрировали рабочие концерна Volkswagen. Сотрудники словацкого предприятия получат не только ощутимую прибавку к жалованью, но и единовременную премию.

Забастовка на заводе Volkswagen в Братиславе продолжалась шесть дней, в ней участвовало 70% рабочих, а всего штат предприятия насчитывает 12 300 сотрудников, в день завод выдает примерно тысячу автомобилей — Audi Q7, VW Touareg, VW up!, Skoda Citigo, SEAT Mii. Также в Братиславе делают кузова для кроссоверов Porsche Cayenne и Bentley Bentayga.

В ходе упорных переговоров с руководством компании профсоюз добился удовлетворения практически всех требований рабочих: они просили повышения зарплаты на 16% в течение двух лет, сторговались в итоге на 14,12%. Вдобавок каждый рабочий получит единовременную премию в размере 500 евро.

Сейчас рабочий словацкого предприятия получает в месяц 1800 евро (примерно 119 тысяч рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ) — это примерно вдвое больше, чем средний оклад в Словакии, но автозаводцы считают, что им не доплачивают, ведь в Германии рабочие на предприятиях Volkswagen получают в среднем 4200 евро (277 тысяч рублей). На стороне бастующих и политики: премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Volkswagen должен платить словацким рабочим столько же, сколько и в странах Западной Европы.

В прошлом году немецкие рабочие заводов Volkswagen отказались выполнять требование руководства о повышении производительности труда на 10%.

В связи с экологическим скандалом концерн Volkswagen переживает сейчас не лучшие времена, но входящий в его состав Porsche показывает прекрасные результаты работы и не забывает благодарить за них своих рабочих: по итогам прошлого года каждый получил 9111 евро премии.

Фото: Volkswagen