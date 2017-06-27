Volvo открывает мини-отель рядом с С-Петербургом. Бронировать уже пора

Таким образом шведская компания пытается привлечь внимание покупателей к своему новому внедорожнику V90 Cross Country. Она приглашает в собственный отель, расположенный на побережье Финского залива. Утверждается, что живописное место плюс отличный автомобиль станут прекрасным местом для «перезагрузки» перед началом новых трудовых будней.

Cross Country House, который рекомендует для отдыха компания Volvo, это 4-местное шале улучшенной комфортности, расположенное на побережье Финского залива в 80 километрах от Санкт-Петербурга. Желающие там отдохнуть приезжают в Северную столицу, уже в аэропорту или на железнодорожном вокзале (указывается заранее) их ждет сотрудник компании, проводит краткий инструктаж и вручает ключи от автомобиля (и это, конечно, V90 Cross Country), на котором отдыхающие самостоятельно добираются до коттеджа.

Домик расположен в тихом живописном месте, в сосновом бору, в двух минутах ходьбы от побережья. В нем две спальни, кухня и уютная гостиная с камином. Коттедж отлично оснащен, там есть все для активного и релаксирующего отдыха, и все это входит в стоимость проживания, как и аренда автомобиля. Например, велосипеды, коврики для йоги, палки для скандинавской ходьбы, бадминтон, гамак, мангал для шашлыка, посуда и много другое. Не помешает и V90 Cross Country, за рулем которого можно прокатиться по окрестностям и посетить один из ресторанов, расположенных в Финском заливе. Место тихое, уединенное, но при необходимости круглосуточно можно связаться с консьерж-службой и решить все вопросы. Захотелось порыбачить, попариться в сауне? И это тоже можно, но уже в качестве опции.

Увы, до середины августа гостями Cross Country House смогут стать лишь клиенты Volvo и журналисты. Забронировать шале желающие смогут с 21 августа по 30 сентября, на официальном сайте Volvo Car Russia размещена вся информация и телефон. Забронировать домик можно и с помощью портала Booking.Com. Цена аренды домика со всем содержимым и автомобилем — 15 тыс. рублей. Стоит учитывать, что в помещении могут вольготно разместиться четыре взрослых человека.

Наш обозреватель полагает, что Volvo V90 Cross Country — хорошо, но дорого, и объясняет почему.

А вот придворному ателье Polestar удалось придать универсалу бодрости. Без доработанных моторов дело не обошлось.



Фото: Volvo