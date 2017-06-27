Volvo открывает мини-отель рядом с С-Петербургом. Бронировать уже пора

Cross Country House, который рекомендует для отдыха компания Volvo, это 4-местное шале улучшенной комфортности, расположенное на побережье Финского залива в 80 километрах от Санкт-Петербурга. Желающие там отдохнуть приезжают в Северную столицу, уже в аэропорту или на железнодорожном вокзале (указывается заранее) их ждет сотрудник компании, проводит краткий инструктаж и вручает ключи от автомобиля (и это, конечно, V90 Cross Country), на котором отдыхающие самостоятельно добираются до коттеджа.
Домик расположен в тихом живописном месте, в сосновом бору, в двух минутах ходьбы от побережья. В нем две спальни, кухня и уютная гостиная с камином. Коттедж отлично оснащен, там есть все для активного и релаксирующего отдыха, и все это входит в стоимость проживания, как и аренда автомобиля. Например, велосипеды, коврики для йоги, палки для скандинавской ходьбы, бадминтон, гамак, мангал для шашлыка, посуда и много другое. Не помешает и V90 Cross Country, за рулем которого можно прокатиться по окрестностям и посетить один из ресторанов, расположенных в Финском заливе. Место тихое, уединенное, но при необходимости круглосуточно можно связаться с консьерж-службой и решить все вопросы. Захотелось порыбачить, попариться в сауне? И это тоже можно, но уже в качестве опции.
Увы, до середины августа гостями Cross Country House смогут стать лишь клиенты Volvo и журналисты. Забронировать шале желающие смогут с 21 августа по 30 сентября, на официальном сайте Volvo Car Russia размещена вся информация и телефон. Забронировать домик можно и с помощью портала Booking.Com. Цена аренды домика со всем содержимым и автомобилем — 15 тыс. рублей. Стоит учитывать, что в помещении могут вольготно разместиться четыре взрослых человека.
- Наш обозреватель полагает, что Volvo V90 Cross Country — хорошо, но дорого, и объясняет почему.
- А вот придворному ателье Polestar удалось придать универсалу бодрости. Без доработанных моторов дело не обошлось.
Фото: Volvo