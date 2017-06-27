Испанская фирма, входящая в состав империи VW, представила субкомпактный паркетник Arona на платформе MQB-A0. Позже он получит родственников под марками Volkswagen и Skoda.

Автомобили Seat в данный момент на российском рынке официально не продаются, но кроссовер Arona любопытен нам тем, что это первый и долгожданный маленький SUV концерна VW, и позже он будет представлен под другими марками. В основе паркетника — модульная платформа MQB-A0 (укороченная версия MQB), предназначенная для моделей В-класса, на ней же построен хэтчбек Ibiza пятого поколения, дебютировавший в феврале этого года.

Арона чуть крупнее Ивисы: длина — 4138 мм (+79 мм), ширина — 1543 мм (+99 мм), но конечная величина дорожного просвета не называется, известно лишь, что он на 15 мм больше, чем у хэтчбека. Проходимость для Ароны, нацеленной на европейский рынок, в сущности, не так важна — ключевыми характеристиками являются просторный кузов (багажник — 400 л), стильный дизайн, экономичные двигатели и отточенная управляемость.

На выбор покупателям — несколько вариантов внешнего и внутреннего оформления: крыша, например, по желанию может быть окрашена не в основной цвет кузова, а в серый, черный или оранжевый, всего таким образом потребителю доступны 68 цветовых комбинаций. Условно спортивное исполнение FR подразумевает более жесткую подвеску и несколько профилей работы управляющей «железом» электроники.

В линейке двигателей на данный момент заявлены бензиновый атмосферник 1.6 MPI (110 л.с.), наддувные агрегаты 1.0 TSI (95 либо 115 л.с.) и 1.5 TSI evo (150 л.с.), а также турбодизель 1.6 TDI (95 либо 115 л.с.). В роли автомата для наддувных моторов выступает 7-ступенчатая коробка DSG, атмосферник 1.6 MPI можно будет заказать в паре с 6-ступенчатой гидромеханикой, но предлагаться такой силовой агрегат будет не во всех странах. Полного привода не предусмотрено вовсе — только передний.

Продажи в Европе стартуют осенью после премьеры Ароны на автосалоне во Франкфурте. Там же теоретически могут дебютировать «дубли» Ароны в лице маленьких кроссоверов Volkswagen T-Roc и Skoda Polar, причем у них полный привод, скорее всего, будет, так как география распространения у них шире — T-Roc и Polar наверняка появятся в России.

Конкуренция в европейском сегменте субкомпактных кроссоверов становится все острее: в этом месяце дебютировали «корейцы» Hyundai Kona и Kia Stonic, а также «француз» Citroen C3 Aircross. Последний в 2018 году появится в России.

Фото: Seat