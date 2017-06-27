Гонку звезд «За рулем» поддержит Russian Endurance Challenge 2017

Гонка звезд «За рулем» получит в виде гонки поддержки 4-часовой марафон Russian Endurance Challenge. Совместно с ними состоится этап международной формульной серии SMP F4 NEZ Championship.

Дата проведения всех соревнований — 15 июля, место — подмосковный автодром Moscow Raceway.

Четырехчасовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge (REC) претендует на статус международного первенства. Старт ей будет дан в 19:00 по московскому времени. Финиш намечен на 23:00. Часть заездов пройдет в сумерках и темное время суток, при свете фар автомобилей участников. Эта особенность международных гонок эндуранс подготовит российских пилотов к более длинным стартам в будущем.

REC, Russian Endurance Challenge, Гонка Звезд «За рулем», Moscow Raceway

REC, Russian Endurance Challenge, Гонка Звезд "За рулем", Moscow Raceway

По словам организаторов, уникальный формат соревнования дает возможность участвовать в REC гонщикам на автомобилях самых разных классов кольцевого автоспорта: Lamborghini Blancpain, Ferrari Challenge, Porsche Cup Challenge, Shortcut, спортпрототипах (CN 1.6, CN 2.0), LADA Revolution, MitJet 2, RHHCC, Moscow Classic Grand Prix (классические автомобили), классов национального чемпионата: «Туринга», «Национального» и других.

Соревноваться участники будут по длинной конфигурации трассы, 4009-метровой, а на самой длинной прямой предусмотрен дополнительный поворот.

Победитель абсолютного зачета REC'2017 определится по истечении четырех часов: им станет лидирующий экипаж, который в 23:00 получит отмашку клетчатым флагом. Награды также получат победители всех допущенных до гонки классов.

REC, Russian Endurance Challenge, Гонка Звезд «За рулем», Moscow Raceway

REC, Russian Endurance Challenge, Гонка Звезд "За рулем", Moscow Raceway

Четырехчасовой марафон состоится уже в третий раз. Дебют эндуранса состоялся на Moscow Raceway 26 октября 2015 года. 3 сентября прошлого года был дан старт второй гонке: в ней приняли участие около восьмидесяти пилотов, в том числе пять европейских из стран Балтии, Германии и Австрии. Они составили экипажи двадцати шести различных автомобилей. Затем, 16 октября 2016 года, по просьбе участников прошел этап на сочинском автодроме.

Победителями прошлого сезона в абсолютном зачете стали Ефим Гантмахер и Виталий Ларионов на спортпрототипе Radical SR-3. Вторым финишировал экипаж в составе Рустема Терегулова, владельца Moscow Raceway, архитектора трассы — Германа Тильке и его сына Карстена Тильке, с отставанием от лидера в два круга.

По предварительной информации, в этом году интернациональный экипаж на Lamborghini Gallardo GT3 LP560 нацелен взять реванш и отыграть победу у соперников. Однако конкуренция будет намного острее: предварительно ожидается участие более 35 экипажей и участие пилотов с международным опытом. Количество пилотов в одном экипаже варьируется от двух до пяти.

REC, Russian Endurance Challenge, Гонка Звезд «За рулем», Moscow Raceway

REC, Russian Endurance Challenge, Гонка Звезд "За рулем", Moscow Raceway

Игорь Ермилин, глава оргкомитета REC: «На старт REC 2017 может выйти до 42 автомобилей, такое количество мест предусмотрено на стартовой решетке Moscow Raceway, и 150 спортсменов. В целом, гонки эндуранс — это очень интеллектуальный автоспорт, в котором помимо мастерства пилота, команды и надежности машины огромную роль играет тактика, математический расчет. Мне кажется, россиянам это очень близко по духу. Выиграть абсолютный зачет будет сложно. Интересной получится борьба между экипажами на суперкарах вроде Lamborghini и спортпрототипах. Участники настроены и подготовлены очень серьезно. Впервые в рамках эндуранса пройдет чемпионат Москвы в классе спортпрототипов CN 2.0. Поскольку этот класс является самым массовым в REC и включен во всероссийский реестр видов спорта, было принято решение провести отдельный зачет. В длинных гонках чемпионатов еще не проводилось, так как обычно этот класс участвует в спринте. В сезоне 2017, REC планирует расширить географию и провести этапы в Нижнем Новгороде и в Казани».

Список участников определяется. Ожидаются «звезды» отечественного автоспорта, которые стартуют в Гонке звезд «За рулем», несколькими часами раньше REC (старт в 15:00). В 2016 году Николай Карамышев, выиграв Гонку звезд «За рулем», буквально через час проехал 101 круг марафона REC в экипаже с Андреем Севастьяновым, Антоном Захаровым и Глебом Кузнецовым и одержал победу в классе «Национальный».

Гонку звезд «За рулем» поддержит Russian Endurance Challenge 2017

Фото и информация: пресс-служба REC

Гонку звезд «За рулем» поддержит Russian Endurance Challenge 2017
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Комментарии (1)

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