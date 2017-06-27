Гонку звезд «За рулем» поддержит Russian Endurance Challenge 2017

Гонка звезд «За рулем» получит в виде гонки поддержки 4-часовой марафон Russian Endurance Challenge. Совместно с ними состоится этап международной формульной серии SMP F4 NEZ Championship.

Дата проведения всех соревнований — 15 июля, место — подмосковный автодром Moscow Raceway.

Четырехчасовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge (REC) претендует на статус международного первенства. Старт ей будет дан в 19:00 по московскому времени. Финиш намечен на 23:00. Часть заездов пройдет в сумерках и темное время суток, при свете фар автомобилей участников. Эта особенность международных гонок эндуранс подготовит российских пилотов к более длинным стартам в будущем.

REC, Russian Endurance Challenge, Гонка Звезд «За рулем», Moscow Raceway

По словам организаторов, уникальный формат соревнования дает возможность участвовать в REC гонщикам на автомобилях самых разных классов кольцевого автоспорта: Lamborghini Blancpain, Ferrari Challenge, Porsche Cup Challenge, Shortcut, спортпрототипах (CN 1.6, CN 2.0), LADA Revolution, MitJet 2, RHHCC, Moscow Classic Grand Prix (классические автомобили), классов национального чемпионата: «Туринга», «Национального» и других.

Соревноваться участники будут по длинной конфигурации трассы, 4009-метровой, а на самой длинной прямой предусмотрен дополнительный поворот.

Победитель абсолютного зачета REC'2017 определится по истечении четырех часов: им станет лидирующий экипаж, который в 23:00 получит отмашку клетчатым флагом. Награды также получат победители всех допущенных до гонки классов.

REC, Russian Endurance Challenge, Гонка Звезд «За рулем», Moscow Raceway

Четырехчасовой марафон состоится уже в третий раз. Дебют эндуранса состоялся на Moscow Raceway 26 октября 2015 года. 3 сентября прошлого года был дан старт второй гонке: в ней приняли участие около восьмидесяти пилотов, в том числе пять европейских из стран Балтии, Германии и Австрии. Они составили экипажи двадцати шести различных автомобилей. Затем, 16 октября 2016 года, по просьбе участников прошел этап на сочинском автодроме.

Победителями прошлого сезона в абсолютном зачете стали Ефим Гантмахер и Виталий Ларионов на спортпрототипе Radical SR-3. Вторым финишировал экипаж в составе Рустема Терегулова, владельца Moscow Raceway, архитектора трассы — Германа Тильке и его сына Карстена Тильке, с отставанием от лидера в два круга.

По предварительной информации, в этом году интернациональный экипаж на Lamborghini Gallardo GT3 LP560 нацелен взять реванш и отыграть победу у соперников. Однако конкуренция будет намного острее: предварительно ожидается участие более 35 экипажей и участие пилотов с международным опытом. Количество пилотов в одном экипаже варьируется от двух до пяти.

REC, Russian Endurance Challenge, Гонка Звезд «За рулем», Moscow Raceway

Игорь Ермилин , глава оргкомитета REC: «На старт REC 2017 может выйти до 42 автомобилей, такое количество мест предусмотрено на стартовой решетке Moscow Raceway, и 150 спортсменов. В целом, гонки эндуранс — это очень интеллектуальный автоспорт, в котором помимо мастерства пилота, команды и надежности машины огромную роль играет тактика, математический расчет. Мне кажется, россиянам это очень близко по духу. Выиграть абсолютный зачет будет сложно. Интересной получится борьба между экипажами на суперкарах вроде Lamborghini и спортпрототипах. Участники настроены и подготовлены очень серьезно. Впервые в рамках эндуранса пройдет чемпионат Москвы в классе спортпрототипов CN 2.0. Поскольку этот класс является самым массовым в REC и включен во всероссийский реестр видов спорта, было принято решение провести отдельный зачет. В длинных гонках чемпионатов еще не проводилось, так как обычно этот класс участвует в спринте. В сезоне 2017, REC планирует расширить географию и провести этапы в Нижнем Новгороде и в Казани».

Список участников определяется. Ожидаются «звезды» отечественного автоспорта, которые стартуют в Гонке звезд «За рулем», несколькими часами раньше REC (старт в 15:00). В 2016 году Николай Карамышев, выиграв Гонку звезд «За рулем», буквально через час проехал 101 круг марафона REC в экипаже с Андреем Севастьяновым, Антоном Захаровым и Глебом Кузнецовым и одержал победу в классе «Национальный».

Фото и информация: пресс-служба REC