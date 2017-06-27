В России отзывают 17 тысяч пожароопасных автомобилей Datsun

Сервисная кампания затронет Датсуны, произведенные в Тольятти с сентября 2015 года по январь 2017 года. На них необходимо заменить дефектные топливные трубки.

Седан Datsun on-DO и хэтчбек Datsun mi-DO — это, как известно, улучшенные и дополненные Лады Гранта и Калина соответственно, при сборке которых используется японская система контроля качества (бренд Datsun, напомним, принадлежит компании Nissan). В данном случае, однако, фирму-изготовителя подвела не сборка, а поставщик, вот как описан выявленный дефект на сайте Росстандарта:

«Причиной отзыва автомобилей Datsun является выявленная ошибка, допущенная поставщиком в производственном процессе. Произошла замена материала, из которого изготавливают топливную трубку, из-за чего ее геометрические размеры могут не соответствовать спецификации. Вследствие чего возможен контакт с тросом сцепления. Эксплуатация автомобиля с данной неисправностью может привести к повреждению топливной трубки, в результате вероятна утечка топлива, не исключено возгорание».

Всего под отзыв попали 17 778 автомобилей, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта. Механикам авторизированных сервисных центров предстоит заменить на всех подлежащих отзыву машинах дефектную топливную трубку на узел надлежащего качества, с автовладельцев деньги за это не возьмут.

В этом месяце компания Nissan также объявила об отзыве с российского рынка кроссоверов Terrano (необходимо заменить дефектные рули) и Murano (проблема похожа на ту, что выявлены у Датсунов).

Фото: Datsun