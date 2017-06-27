Самое быстрое такси в мире работает в английском городке

В Великобритании власти выдали лицензию на работу в такси итальянскому спорткару Lamborghini Huracan.

Компания Handsome Cabs придумала отличный способ, чтобы о ней узнали во всем мире

Полноприводное 610-сильное купе Lamborghini Huracan пополнило парк таксомоторной компании Handsome Cabs, сообщает The Sun. Городской совет Линкольна, учитывая необычную заявку, рассмотрел ее вне очереди, и на получение разрешения для работы в такси ушло всего шесть недель.

«Идея превратить спортивный автомобиль в такси у нас появилась около года назад. Нам удалось воплотить ее в реальность, и надеюсь, появление Lamborghini Huracan позволит привлечь клиентов к нашему такси. Сейчас предстоит разобраться с вопросами тарифов на проезд и решить ситуацию со страховкой», — сказал управляющий Handsome Cabs Джон Бишоп.

В таксомоторной компании уверены, что спрос на Lamborghini будет. Ожидается, что клиенты станут заказывать спорткар для деловых поездок или по особым случаям — для дней рождений, выпускных или других важных дат.

«Заявка на выдачу лицензии такси для Lamborghini нас удивила, но мы одобрили ее. Уверены, что появление Huracan на улицах Линкольна привлечет внимание горожан и гостей города, поскольку подобную машину раньше можно было увидеть только в голливудских фильмах, а сейчас на ней сможет прокатиться любой желающий», — сообщила председатель комитета по лицензированию такси Линкольна Кэт Бротуэлл.

В Москве такой автомобиль не смог бы работать в такси уже со следующего года — машину пришлось бы перекрашивать в желтый цвет.

В названии спорткара Lamborghini многие делают фонетическую ошибку — проверьте себя: не делаете ли ее и вы?

Фото: The Sun