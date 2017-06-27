Бензин в России продолжает дорожать

Подорожание топлива традиционно связывают с ремонтами на НПЗ. Впрочем, этот этап уже завершен, но цены только растут.

Так, в мае в рознице цены на бензин выросли на 0,7%, а с начала года подорожание составило 3,4%, такие данные приводит Росстат. Бензин марки АИ-92 стоит 36,49 руб. за литр (рост на 0,8% к апрелю и на 3,5% с начала года), АИ-95 в конце мая стоил 39,65 руб. за литр (рост на 0,7% и 3,3% соответственно). Цена дизтоплива выросла на 0,4% к апрелю и на 2,9% за пять месяцев.

По прогнозу Thomson Reuters Kortes, в июне цены на бензин продолжили расти. К 23 июня за АИ-95 в среднем по России просили 39,84 руб. за литр, что на 0,55% выше, чем в конце мая.

К концу мая производители продолжили снижать выпуск топлива: за пять месяцев с начала года он сократился на 5,1%, до 15,5 млн тонн, сократились и запасы автобензина, что искусственно поддерживало его стоимость. На биржевых торгах цены на бензин регулировали сами производители, снижая поставки в случаях, когда спрос начинал слабеть, отмечает «Коммерсант».

Весенние ремонты на заводах заканчиваются, так что у нефтекомпаний увеличивается производство нефтепродуктов. С 14 по 20 июня нефтеперерабатывающие заводы выпустили 746 тыс. тонн автобензина, что примерно на 10% выше показателей третьей недели мая, напоминает «Коммерсант». Одновременно выросли и запасы бензина на НПЗ и нефтебазах: начиная с 5 июня на 7,5%, до 1,72 млн тонн.

Специалисты отмечают, что после покупки «Башнефти» «Роснефтью» нефтяникам не составляет труда подстраивать производственную программу под текущий спрос таким образом, чтобы рынок все время находился в напряженном состоянии и цены держались на одном уровне.

В целом же, в мае бензин подорожал в 17 субъектах РФ (от 6,5% в Иркутской области до 0,2% в Тюменской). Потребительские цены на автомобильный бензин в мае в среднем по РФ превышали цены производителей в 2 раза (в мае 2016 года — в 2,1 раза), сообщает агентство «Прайм».

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Комментарии (2)

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Одна из самых добывающих стран мира продаёт своим гражданам бензин с нереальными акцизами, но за то делает скидку на нефть и газ своим иностранным партнерам!!!

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Всегда найдется отговорка, чтобы повысить цены. Когда нефть растет в цене — рост бензина обусловлен ростом цен на нефть, нефть снижается в цене — бензин растет в цене. НПЗ закрываются — бензин растет в цене, НПЗ открываются — бензин растет в цене. Россия, блин...

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