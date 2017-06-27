Бензин в России продолжает дорожать

Подорожание топлива традиционно связывают с ремонтами на НПЗ. Впрочем, этот этап уже завершен, но цены только растут.

Так, в мае в рознице цены на бензин выросли на 0,7%, а с начала года подорожание составило 3,4%, такие данные приводит Росстат. Бензин марки АИ-92 стоит 36,49 руб. за литр (рост на 0,8% к апрелю и на 3,5% с начала года), АИ-95 в конце мая стоил 39,65 руб. за литр (рост на 0,7% и 3,3% соответственно). Цена дизтоплива выросла на 0,4% к апрелю и на 2,9% за пять месяцев.

По прогнозу Thomson Reuters Kortes, в июне цены на бензин продолжили расти. К 23 июня за АИ-95 в среднем по России просили 39,84 руб. за литр, что на 0,55% выше, чем в конце мая.

К концу мая производители продолжили снижать выпуск топлива: за пять месяцев с начала года он сократился на 5,1%, до 15,5 млн тонн, сократились и запасы автобензина, что искусственно поддерживало его стоимость. На биржевых торгах цены на бензин регулировали сами производители, снижая поставки в случаях, когда спрос начинал слабеть, отмечает «Коммерсант».

Весенние ремонты на заводах заканчиваются, так что у нефтекомпаний увеличивается производство нефтепродуктов. С 14 по 20 июня нефтеперерабатывающие заводы выпустили 746 тыс. тонн автобензина, что примерно на 10% выше показателей третьей недели мая, напоминает «Коммерсант». Одновременно выросли и запасы бензина на НПЗ и нефтебазах: начиная с 5 июня на 7,5%, до 1,72 млн тонн.

Специалисты отмечают, что после покупки «Башнефти» «Роснефтью» нефтяникам не составляет труда подстраивать производственную программу под текущий спрос таким образом, чтобы рынок все время находился в напряженном состоянии и цены держались на одном уровне.

В целом же, в мае бензин подорожал в 17 субъектах РФ (от 6,5% в Иркутской области до 0,2% в Тюменской). Потребительские цены на автомобильный бензин в мае в среднем по РФ превышали цены производителей в 2 раза (в мае 2016 года — в 2,1 раза), сообщает агентство «Прайм».

Недавно правительство внесло в Госдуму законопроект о введении санкций за некачественный бензин. Так, штраф составит 100–300 тыс. рублей для изготовителей и продавцов топлива.

Поступило предложение от депутатов вновь разрешить на автозаправках продажу алкоголя. Не все ведомства поддержали эту идею, но инициатор поправки Геннадий Орденов отмечает, что это необходимо для повышения рентабельности частных АЗС, которые сейчас терпят убытки.



Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС