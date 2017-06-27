Дальнобойщики начали разрушать региональные дороги. Все из-за системы «Платон»

В Зауралье региональные трассы не выдерживают наплыва большегрузов, которые объезжают по ним федеральные дороги. Но если на федеральные дороги деньги выделяются исправно, то региональные ремонтировать не на что.

Введение системы «Платон» плачевно сказалось на региональных дорогах Зауралья, сообщает информационное агентство ura.ru: многие водители большегрузов стараются бесплатно объехать по ним федеральные дороги. Денег на ремонт у региона крайне мало, и чиновники вступают в конфликт с дальнобойщиками, стремясь препятствовать их проезду.

На ремонт дорог Зауралья, по самым скромным подсчетам, может не хватить около миллиарда рублей (всего запланировано 3,5 млрд рублей). Связано это с тем, что федеральный бюджет забрал себе часть акцизов на топливо: если раньше от них в области оставалось 88%, то сейчас — лишь 61%. Область может недополучить около 600 млн рублей, а еще около 400 млн составят выпадающие доходы от налогов на транспорт. Причем местные грузовики ездят по дорогам Москвы или других регионов, платят там по системе «Платон», а в родном регионе получают вычет транспортного налога на эту сумму. А раньше эти 400 млн пошли бы на ремонт дорог.

Минфин уже рассматривает вопрос несправедливого распределения денег, и есть надежда, что нормы все же будут пересмотрены.

А пока в Зауралье местные власти начинают перекрывать региональные дороги для проезда фур, чтобы предотвратить их разрушение. Так, весной было введено ограничение для движения грузовых автомобилей с нагрузкой на ось более пяти тонн по дорогам: Шадринск — Ялуторовск, Екатеринбург — Шадринск — Курган — Падерино — граница Свердловской области, Макушино — Частоозерье — Бердюжье. Даже установлены пункты взвешивания, чтобы штрафовать водителей, которые допускают перегруз. Однако ограничительные меры не вполне законны и вызывают гнев двльнобойщиков, но и местные власти понять можно, дороги построены из расчета не более шести тонн на ось, а по ним пытаются ехать фуры массой до 10 тонн. Однако общественность настояла, и ограничения были отменены.

Сейчас местные власти пытаются передать дублеры федеральных трасс на баланс Минтрансу РФ. Этот вопрос обещал решить руководитель Росавтодора Роман Старовойт.

Выдвигались предложения распространить опыт «Платона» на региональные дороги, но Аркадий Дворкович посчитал это преждевременным, хотя категорически не отверг. Сейчас гораздо важнее наладить эффективный грузогабаритный контроль, отметил вице-премьер.

В правительстве также разрабатывают систему скидок в «Платоне» в зависимости от пробега. Об этом стало известно от замглавы Минтранса Евгения Дитриха.



Фото: Антон Вергун/ТАСС