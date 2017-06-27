Дальнобойщики начали разрушать региональные дороги. Все из-за системы «Платон»

Введение системы «Платон» плачевно сказалось на региональных дорогах Зауралья, сообщает информационное агентство ura.ru: многие водители большегрузов стараются бесплатно объехать по ним федеральные дороги. Денег на ремонт у региона крайне мало, и чиновники вступают в конфликт с дальнобойщиками, стремясь препятствовать их проезду.
На ремонт дорог Зауралья, по самым скромным подсчетам, может не хватить около миллиарда рублей (всего запланировано 3,5 млрд рублей). Связано это с тем, что федеральный бюджет забрал себе часть акцизов на топливо: если раньше от них в области оставалось 88%, то сейчас — лишь 61%. Область может недополучить около 600 млн рублей, а еще около 400 млн составят выпадающие доходы от налогов на транспорт. Причем местные грузовики ездят по дорогам Москвы или других регионов, платят там по системе «Платон», а в родном регионе получают вычет транспортного налога на эту сумму. А раньше эти 400 млн пошли бы на ремонт дорог.
Минфин уже рассматривает вопрос несправедливого распределения денег, и есть надежда, что нормы все же будут пересмотрены.
А пока в Зауралье местные власти начинают перекрывать региональные дороги для проезда фур, чтобы предотвратить их разрушение. Так, весной было введено ограничение для движения грузовых автомобилей с нагрузкой на ось более пяти тонн по дорогам: Шадринск — Ялуторовск, Екатеринбург — Шадринск — Курган — Падерино — граница Свердловской области, Макушино — Частоозерье — Бердюжье. Даже установлены пункты взвешивания, чтобы штрафовать водителей, которые допускают перегруз. Однако ограничительные меры не вполне законны и вызывают гнев двльнобойщиков, но и местные власти понять можно, дороги построены из расчета не более шести тонн на ось, а по ним пытаются ехать фуры массой до 10 тонн. Однако общественность настояла, и ограничения были отменены.
Сейчас местные власти пытаются передать дублеры федеральных трасс на баланс Минтрансу РФ. Этот вопрос обещал решить руководитель Росавтодора Роман Старовойт.
- Выдвигались предложения распространить опыт «Платона» на региональные дороги, но Аркадий Дворкович посчитал это преждевременным, хотя категорически не отверг. Сейчас гораздо важнее наладить эффективный грузогабаритный контроль, отметил вице-премьер.
- В правительстве также разрабатывают систему скидок в «Платоне» в зависимости от пробега. Об этом стало известно от замглавы Минтранса Евгения Дитриха.
Фото: Антон Вергун/ТАСС