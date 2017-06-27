10 лучших автомобильных реклам в мире. Список фестиваля "Каннские львы 2017"

Международный фестиваль рекламы Cannes Lions награждает не только коммерческие ролики, но и социальные. В интересующей нас автомобильной области заслуженную победу сразу в нескольких номинациях получил Грэм — неубиваемый водитель, созданный австралийскими учеными.

О Грэме «За рулем» довольно подробно рассказывал год назад. Вкратце напомним, что это искусственно созданный (на компьютере) человек, который теоретически должен выжить в любом ДТП. Странно, что этот диковинный персонаж не стал таким же мемом, как легендарный Ждун — может быть, победа на фестивале «Каннские львы 2017» принесет ему настоящую славу. Грэм получил Гран-При в номинации Cyber (компьютерные технологии) и несколько золотых и серебряных наград в подноминациях. Вспоминаем, любуемся «красавчиком» Грэмом.

Золотой «лев» в категории Cyber достался также фирме Audi и ее ролику, в котором дети, катающие машинки в песочнице, с помощью технологий виртуальной реальности могут без риска для здоровья ощутить, что такое настоящее экстремальное вождение.

Золотая статуэтка в категории Media досталась ролику, посвященному прошлогодней PR—акции в Москве с участием фирмы BMW: в течение двух месяцев она оплачивала автомобилям с логотипом BMW проезд по подмосковному участку трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.

А вот короткометражный блокбастер «Побег» с Клайвом Оуэном в главной роли, снятый BMW как промо-акция новой «пятерки», жюри фестиваля не очень впечатлил — только бронзовая награда в номинации Film Craft (киноискусство).

Также всего лишь бронзу заслужил впечатляющий «ужастик» про пришельца от компании Volkswagen, иронично презентующий функцию открывания крышки багажника взмахом ноги под бампером.

«Лошадиная» фольксвагеновская реклама системы помощи при парковки машины с трейлером жюри понравилась больше — серебряный лев.

Еще один ролик компании Volkswagen, отмеченный бронзовой наградой, рекламирует систему аварийного автоторможения.

Бронзового льва в номинации Promo & Activation (продвижение) получил ролик российской страховой компании «Смартполис» с игрой в керлинг, где в качестве снарядов используются автомобили «Ока».

Типично американская реклама гибридного кроссовера Kia Niro с Мелиссой Маккарти в главной роли тоже удостоилась бронзы.

Наконец в категории Mobile (мобильны технологии) бронзой был отмечен видеоролик, рассказывающей о работающей в связке со смартфоном детской кроватке, которая снабжена электроприводом и может покачиваться, имитируя убаюкивающую езду автомобиля по автомагистрали.

Фото: Transport Accident Commission

Видео: youtube